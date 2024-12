Apple s'associe à Broadcom pour créer sa première puce IA serveur

L'intelligence artificielle est définitivement au cœur des priorités d'Apple, qui cherche à renforcer ses capacités dans ce domaine stratégique. Selon de nouvelles informations, la firme de Cupertino prépare une puce serveur dédiée à l'IA en collaboration avec Broadcom, un projet qui pourrait redéfinir l'avenir de ses services et peut-être emmener l'entreprise à investir de nouveau le marché des serveurs jusqu'ici abandonné.

Un projet ambitieux codé "Baltra"

D'après The Information, Apple développe actuellement une puce serveur spécialisée dans l'intelligence artificielle, en partenariat avec Broadcom. Ce projet, baptisé "Baltra" (du nom d'une île des Galapagos), devrait voir le jour en 2026. Il s'agit d'une première pour Apple qui n'a encore jamais conçu de processeur serveur dédié aux tâches d'IA. Pour rappel, Apple a déjà proposé des produits pour serveurs avec le Xserve mais il a été abandonné en 2011 et Cupertino ne s'est plus intéressée à ce marché. Est-ce que le processeur conçu avec Broadcoam a vocation



Cette collaboration avec Broadcom prend une forme particulière : contrairement aux arrangements habituels où Broadcom supervise l'ensemble de la production, l'entreprise n'interviendrait ici que sur certains aspects spécifiques. Apple adopterait une architecture modulaire basée sur des "chiplets", permettant de confier à Broadcom uniquement la partie réseau tout en gardant confidentiels les autres éléments de conception.

Une réorganisation stratégique des équipes

Pour mener à bien ce projet d'envergure, Apple a mobilisé ses meilleures ressources. L'équipe israélienne, qui a joué un rôle crucial dans le développement des puces Apple Silicon, pilote désormais le développement de Baltra. La priorité accordée à ce projet est telle qu'Apple aurait même abandonné le développement d'un processeur haute performance pour Mac afin de réaffecter les ingénieurs sur Baltra.



La puce intégrera une version améliorée du Neural Engine, initialement conçu pour le projet de voiture autonome d'Apple avant d'être intégré aux iPhone. La fabrication sera évidemment confiée à TSMC, utilisant son procédé N3P, la même technologie qui équipera les futurs iPhone 17 Pro.

Des implications majeures pour l'avenir d'Apple

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple pour renforcer ses capacités en IA. Selon Bloomberg, la firme prévoit de lancer une version plus conversationnelle de Siri, potentiellement dès 2026, qui pourrait rivaliser avec ChatGPT et Claude. La nouvelle puce serveur serait cruciale pour supporter ces fonctionnalités avancées.



Ce développement permettrait également à Apple de s'affranchir des solutions Nvidia, très prisées dans les data centers dédiés à l'IA. Rappelons qu'Apple utilise actuellement des puces Amazon pour l'entraînement de ses services liés à Apple Intelligence, une situation temporaire en attendant le déploiement de ses propres solutions.



Le projet Baltra représente donc un investissement stratégique majeur pour Apple, qui cherche à maintenir son indépendance technologique tout en se positionnant comme un acteur incontournable de l'IA. Avec l'Apple Car aux oubliettes et le Vision Pro en difficulté, Apple a trouvé son nouveau grand cheval de bataille.



Source