Apple Park : la terrasse du Visitor Center fermée jusqu’en septembre

Apple a temporairement fermé l’accès à la terrasse du Visitor Center d’Apple Park pour effectuer des améliorations. L’espace rouvrira début septembre, juste avant le prochain grand événement de la marque.

Apple Park : un espace habituellement apprécié des visiteurs fermé jusqu’en septembre

Apple a annoncé la fermeture temporaire de la terrasse sur le toit de son Apple Park Visitor Center à Cupertino. Cette fermeture a commencé début août et devrait durer jusqu’au 1er septembre 2025. Apple parle simplement d’améliorations en cours, sans donner plus de détails sur la nature des travaux.

La terrasse du Visitor Center offre une vue partielle sur le siège d’Apple, surnommé le « vaisseau spatial ». C’est un lieu populaire où les visiteurs peuvent se détendre, prendre des photos, ou simplement profiter du cadre avec des chaises et des tables installées à l’extérieur. On y accède via un escalier ou un ascenseur, et des toilettes sont disponibles sur place.

Le reste du Visitor Center reste ouvert

Même si la terrasse est fermée, le reste du Visitor Center reste accessible. Les visiteurs peuvent toujours profiter de :

la boutique Apple, qui vend des produits parfois exclusifs,

le café Caffè Macs

l’expérience de réalité augmentée qui permet d’explorer virtuellement Apple Park

et les animations Today at Apple.

À l’extérieur, l’installation artistique « Mirage », créée par l’artiste Jeppe Hein, reste elle aussi visible et ouverte au public.

Juste avant le Keynote Apple du 9 septembre 2025

Cette fermeture temporaire tombe à quelques semaines du grand événement annuel d’Apple. En effet, la firme présentera sa nouvelle gamme iPhone 17 lors de son Keynote prévu (selon les dernières rumeurs) le mardi 9 septembre 2025. On y attend notamment les modèles iPhone 17, iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro, accompagnés d’autres nouveautés comme l’Apple Watch Series 11.