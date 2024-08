Apple officialise le keynote de l’iPhone 16 pour le 9 septembre

Comme à son habitude, Apple va organiser un événement de la rentrée pour présenter au monde entier sa nouvelle gamme d’iPhone ainsi que de nouveaux produits. Cette année, Apple annoncera les iPhone 16, mais aussi selon les rumeurs l’Apple Watch X ainsi que les AirPods 4.

Rendez-vous le 9 septembre à 19h00

Le lundi 9 septembre, Apple tiendra son tant attendu Apple Event de la rentrée au Steve Jobs Theater, au cœur de l’Apple Park en Californie. Dès 19 heures (heure française), l’événement sera diffusé en direct et dévoilera les nouveaux iPhone 16 et les autres produits qui sont habituellement dévoilés en septembre (comme l’Apple Watch). Cet événement, suivi par des centaines de milliers de personnes à travers le monde, accueillera également des membres des médias, dont plusieurs représentants de la presse française.



L’iPhone 16 sera la grande vedette de ce keynote. Cette année, Apple s’apprête à révolutionner l’expérience utilisateur avec une série de nouveautés à base d'IA. Ce sera un argument de vente.

Nouveautés de l’iPhone 16

Les points communs

Les nouveaux iPhone 16 intégreront un bouton d’action personnalisable qui permettra aux utilisateurs de configurer divers raccourcis selon leurs préférences individuelles, pour une navigation encore plus intuitive (ce bouton était réservé jusqu’à présent aux modèles Pro). Un nouveau bouton de capture sera également introduit, avec des gestes intégrés pour le zoom et la mise au point, ce qui va rendre la photographie sur iPhone encore plus performante.



Au cœur de ces nouveaux modèles, la puce A18 sera présente sur toute la gamme. Elle est conçue pour offrir des performances exceptionnelles et pour exploiter pleinement les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, incluses dans iOS 18. On imagine que certains n'ont pas encore été présentées et seront exclusives aux iPhone 2024.

Versions Pro : plus grandes, plus puissantes

Les modèles Pro de l’iPhone 16 verront également des améliorations majeures. L’iPhone 16 Pro aura un écran de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max proposera un écran de 6,9 pouces, chacun augmentera de 0,2 pouce. Pour les amateurs de photographie, une option de zoom téléobjectif 5x sera désormais disponible sur le Pro, une fonctionnalité auparavant réservée uniquement au modèle Pro Max.

Apple Watch 10 : Un bond en avant dans la santé connectée

Au-delà des iPhone, Apple présentera la Series 10 de l’Apple Watch, qui se distinguera par un design plus mince et un écran plus grand, renforçant l’élégance de la montre. La dixième génération pourrait s'appeler Apple Watch X.



Les Apple Watch SE 3 et Apple Watch Ultra 3 bénéficieront aussi d’un rafraîchissement, avec plusieurs améliorations, notamment l’ajout de potentielles nouvelles fonctionnalités de santé, telles que la détection de l’apnée du sommeil et la surveillance de la pression artérielle. La nouvelle SE serait en plastique pour réduire son prix.



Enfin, les AirPods 4 seront également de la partie, avec deux modèles distincts : un successeur direct des AirPods 3, et un autre modèle avec annulation active du bruit, mais à un prix plus accessible que les versions Pro.

iPad

Dernier point, Apple pourrait lancer de nouvelles tablettes, avec les iPad 11 et iPad mini 7. Les nouveautés seront maigres pour les possesseurs des modèles actuels, mais on parie sur un processeur amélioré, un Wi-Fi plus rapide et une caméra avant repositionnée.

Comment suivre l’événement ?

Pour ne rien manquer de cet événement majeur, vous pourrez suivre la présentation en direct sur le site Web d’Apple, sur YouTube et via l’application Apple TV. Le direct sera également diffusé sur iPhoneSoft et via l’application iSoft, disponible sur iOS, iPadOS et visionOS. Le tout avec nos commentaires en français sur la page keynote.



Source