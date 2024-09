Apple Watch Ultra 3 et SE 3, les grandes absentes (juste une Ultra 2 noire)

C'est la surprise du jour. Pour la première fois depuis un bon bout de temps, Apple n'a présenté qu'une seule Apple Watch lors de son Keynote de rentrée. La marque n'a pas jugé nécessaire de lancer une nouvelle SE d'entrée de gamme ni une nouvelle Ultra 3 haut de gamme. La dernière nommée à tout de même le droit à un nouveau look.

Pas d'Apple Watch Ultra, ni de SE pour cette année

Aussi curieux que cela puisse paraître, Apple a laissé de côté ses deux autres montres connectées en cette rentrée 2024. L'entrée de gamme devra se contenter de la SE actuelle, idem pour le haut de gamme avec l'Ultra 2.



Apple a tout de même fait un effort pour sa montre à 1000 €. Elle est maintenant disponible dans une deuxième finition noir satiné, accompagnée par son bracelet milanais en titane noir (avec une boucle renforcée) et le bracelet en mer, conçu en collaboration avec Hermès. Les clients auront droit à un cadran spécifique pour le coup.



Sinon, rien d'autre… Apple a simplement fait un récapitulatif pour nous rappeler à quel point l'Ultra 2 est géniale dans tous les sports. À noter qu'elle aura également le droit à la nouvelle détection de l'apnée du sommeil comme l'Apple Watch 10.

