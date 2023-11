L’Apple Watch Ultra avec un dos en céramique noire se dévoile dans des photos venant de la FCC

L’Apple Watch Ultra est devenu l’un des modèles les plus populaires en très peu de temps. Avec l’Apple Watch Ultra 2, la firme de Cupertino a ajouté quelques nouveautés intéressantes sans changement majeur sur le design. Cette stratégie pourrait bientôt changer avec l’arrivée d’une Apple Watch Ultra avec un dos en céramique noire.

La FCC aux États-Unis dévoile des photos d’une Apple Watch Ultra jamais vu

La révélation d'images provenant de la Federal Communications Commission (FCC) concernant un prototype inédit de l'Apple Watch Ultra a provoqué un buzz sur les réseaux sociaux. Avant de plonger dans les détails de ce prototype, il est essentiel de comprendre le rôle de la FCC. Cette agence américaine est responsable de la régulation des communications par radio, télévision, satellite et câble, jouant un rôle clé dans l'approbation de nouveaux appareils électroniques avant leur entrée sur le marché.



L'Apple Watch Ultra, connue pour sa robustesse, représente une évolution majeure par rapport aux générations précédentes. Elle est reconnaissable à son châssis en titane, son écran recouvert de verre plat et ses boutons renforcés, conçus pour résister aux éléments et à l'usage intensif comme pendant les sports extrêmes. L'esthétique de la montre est complétée par un dos en céramique grise qui s'harmonise avec le corps en titane, donnant à l'ensemble une allure premium et résistante.

Cependant, les images diffusées par la FCC montrent un prototype avec un dos en céramique noire, ce qui marque une divergence par rapport à la finition grise de la version finale commercialisée en septembre 2022. De plus, le bouton d'action du prototype est en plastique, contrairement au bouton en métal du modèle actuellement en vente, ce qui suggère des expérimentations avec différents matériaux et designs durant le processus de développement.



Il est courant pour Apple de soumettre des versions non définitives de ses produits à la FCC pour des raisons réglementaires, bien avant le lancement officiel. Ce processus d'évaluation permet non seulement de s'assurer que le produit est conforme aux normes de sécurité et de communication, mais offre également un aperçu des étapes de conception et des itérations que la société explore avant d'arriver au produit fini que le consommateur tiendra en main. Cela montre une fois de plus la nature méticuleuse du développement de produit chez Apple, où même les détails esthétiques sont peaufinés jusqu'à la perfection.