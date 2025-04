Apple célèbre les 10 ans de l'Apple Watch avec un défi

Apple marque une décennie de la fonctionnalité des anneaux d'activité de l'Apple Watch avec une récompense numérique unique, la "Journée mondiale de fermeture des anneaux". C'est aussi l'occasion de fêter les dix ans de la tocante à la pomme, la plus vendue du marché.

Apple invite les utilisateurs à célébrer en s'adonnant à une activité qu'ils aiment, en repoussant leurs limites ou en essayant quelque chose de nouveau avec un entraînement sur Apple Watch. Les utilisateurs sont encouragés à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux avec le hashtag #CloseYourRings.

Depuis le lancement de l'Apple Watch le 24 avril 2015, les anneaux d'activité sont une fonctionnalité centrale. Dans son communiqué de presse d'aujourd'hui, Apple a souligné le rôle transformateur de l'appareil dans la santé et la forme physique. Jeff Williams, directeur des opérations, a déclaré :

L'Apple Watch a changé la manière dont les gens pensent, surveillent et s'engagent dans leur forme physique et leur santé. Il y a dix ans, nous avons introduit les anneaux d'activité — et depuis, l'Apple Watch s'est enrichie d'un ensemble complet de fonctionnalités conçues pour autonomiser chaque utilisateur. Les gens nous écrivent presque tous les jours pour partager comment l'Apple Watch a fait une différence dans leur vie, en les motivant à bouger davantage tout au long de la journée ou en changeant la trajectoire de leur santé.