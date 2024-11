Un défi d'activité pour les 10 ans de l'Apple Watch ?

Apple aurait prévu une petite surprise pour célébrer le 10e anniversaire de sa montre connectée, sortie en 2015. Dans la bêta 2 d'iOS 18.2, il est fait mention d'une « célébration des dix ans » avec des références à un défi d'activité, ce qui ne laisse que peu de doutes sur les intentions de la firme américaine.

Un anniversaire à venir

Les plus fidèles d'entre vous se rappellent probablement de la présentation de l'Apple Watch en septembre 2014, avant son lancement officiel bien plus tard, en avril 2015. Cette double date n'a eu de cesse de soulever des questions quant à savoir si le 10e anniversaire de l'Apple Watch aura lieu en 2024 ou 2025.

Apple a célébré le 10e anniversaire de l'iPhone avec le lancement de l'iPhone X en 2017, et cette année, la société a souligné le 10e anniversaire d'Apple Pay. Apple considère les 10 ans comme des événements marquants, nous pouvons donc nous attendre à quelque chose pour l'Apple Watch.



En 2023, nous avions expliqué en exclusivité qu'Apple prévoyait une refonte complète de l'Apple Watch pour son 10e anniversaire, avec un système de fixation de bracelet magnétique et un design plus fin. Mark Gurman de Bloomberg, a corroboré nos dires, mais en septembre 2024, l'Apple Watch a reçu une mise à jour plutôt mineure, malgré des écrans plus grands et un châssis plus fin. Le design général était très similaire, et il n'a pas été question d'une « Apple Watch X » comme annoncé. Il est donc possible qu'Apple ait gardé le modèle anniversaire pour 2025, avec les capteurs d'hypertension et de glycémie évoqués à de nombreuses reprises. Le dé d'activité des dix ans, repéré par MacRumors, est en tout cas le signe que l'entreprise n'a pas considéré l'Apple Watch Series 10 comme suffisamment marquant.



En attendant d'en savoir plus, rappelons que 2025 marquera également le 10e anniversaire du service de streaming Apple Music, sorti en juin 2015. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des surprises.