Apple Watch X (10) : nouveau design, hypertension et apnée du sommeil

L'Apple Watch 2024 sera très certainement largement remaniée avec un nouveau design et plusieurs nouvelles fonctionnalités. Pour fêter les dix ans de la gamme, Apple aurait prévu un système de surveillance de la pression artérielle et d'une détection de l'apnée du sommeil.

Enfin du nouveau sur l’Apple Watch X

Comme vous aviez pu le constater lors du keynote du 12 septembre dernier, Apple a apporté peu de changements à la gamme Apple Watch en 2023. En revanche, les modèles 2024 devraient être bien plus attrayants pour les clients, a déclaré aujourd'hui Mark Gurman dans sa lettre d'information "Power On". Il a également évoqué les AirPods 4 et l’iPhone 16.



Au moins un modèle bénéficiera d'un nouveau look, et bien que notre confrère journaliste ne le précise pas, tout porte à croire qu'il s'agisse de l'Apple Watch standard. L'Apple Watch 10 pourrait bien être renommée X (10 en chiffre romain) pour l'occasion, comme ce fût le cas avec l'iPhone X en 2017.



Apple a lancé la toute nouvelle Apple Watch Ultra en 2022 à 999 € (puis 899 €), il est donc peu probable que la troisième version évolue considérablement. L'écran microLED, principale nouveauté à venir, ne devrait pas intervenir avant 2025, voire 2026.



En toute logique, l'Apple Watch X sera un évènement. Pour mémoire, l'Apple Watch originale a été présentée en septembre 2014, puis lancée en avril 2015. Le dixième anniversaire n'est pas loin, en tout cas la dixième génération.



Comme nous l'avions expliqué en exclusivité en janvier dernier, la firme de Cupertino veut frapper fort. l'Apple Watch 9 ressemblait à l'Apple Watch 8 comme deux gouttes d'eau, ce qui était déjà le cas des générations précédentes. Pour l'Apple Watch 10, Mark Gurman confirme qu'un nouveau design est prévu, plus fin et plus léger, ainsi qu'un nouveau mécanisme magnétique pour les bracelets. Mais ce n'est pas tout, la santé sera au coeur de ce modèle. On peut s'attendre à ce que la prochaine génération de l'Apple Watch détecte l'hypertension et l'apnée du sommeil, des affections qui touchent des millions de personnes.

Hypertension

L'hypertension sera détectée par la nouvelle tocante de Cupertino grâce à la surveillance de la tension artérielle au poignet, ce qui constitue une prouesse technique remarquable. L'Apple Watch X serait en mesure d'indiquer au porteur si sa tension artérielle a tendance à augmenter afin qu'il puisse en informer son médecin ou cardiologue, mais qu'elle ne fournirait pas de mesures systoliques et diastoliques spécifiques. Apple envisage déjà une version améliorée de la technologie qui pourra fournir des mesures exactes.

Apnée du sommeil

Du côté de l'apnée du sommeil, elle sera détectée grâce à une combinaison de facteurs, à savoir la qualité du sommeil et les schémas respiratoires. Ainsi, un client en sera informé au petit matin. La détection de l'apnée du sommeil nécessite souvent une étude du sommeil dans un centre de nuit. Utiliser une montre chez soi serait d'un confort inégalé.



D'ailleurs, de nombreux cas légers d'apnée du sommeil passent inaperçus. Apple souhaite améliorer la qualité de vie de ses clients avec ce genre de fonctionnalité.

Date de sortie

C'est un rituel depuis bientôt dix ans, Apple rafraîchit l'Apple Watch tous les mois de septembre. On peut donc s'attendre à ce que le nouveau modèle sorte aux alentours de septembre 2024, en même temps que les iPhone 16. Une Apple Watch Ultra 3 est possible, avec le même design que le modèle actuel mais avec les deux fonctionnalités de santé suscitées. Dommage, aucun mot sur la surveillance de glycémie, pourtant évoquée depuis quelques années.