AirPods 4 : nouveau design, annulation active du bruit, nouveau boîtier de charge…

S’il y a un secteur où Apple a brillé ces dernières années, c’est bien celui des écouteurs sans fil. Avec ses AirPods, Apple a littéralement écrasé la concurrence, à la fois grâce aux caractéristiques et design des écouteurs, mais aussi parce qu’Apple sait renouveler ses AirPods quand il le faut ! Une nouvelle rumeur vient de débarquer et elle mentionne toutes les nouveautés qui vont débarquer sur les AirPods 4 en 2024.

Les AirPods 4 vont se rapprocher de l’expérience AirPods Pro

Apple se prépare à révolutionner encore une fois le marché des écouteurs sans fil avec le lancement des AirPods de quatrième génération. Ce nouveau modèle est annoncé par une rumeur comme étant une fusion parfaite entre l’innovation et le design, promettant d’apporter des améliorations majeures par rapport à la troisième génération actuellement commercialisée.



Le rapport explique que AirPods 4 seront disponibles en deux versions distinctes, il s’agirait d’une première, car Apple n’a jamais eu cette approche avec les AirPods 1, 2 et 3. Cette stratégie assez surprenante vise à remplacer à la fois les AirPods 3 et AirPods 2, offrant ainsi des options pour différents budgets et besoins des consommateurs.

Design mis à jour

Le design des AirPods 4 va subir une transformation majeure, Apple devrait s’inspirer à la fois des modèles actuels et des AirPods Pro. Les clients trouveront des tiges encore plus courtes et un style raffiné pour un look moderne et haut de gamme.



Parmi les améliorations attendues, on note un ajustement amélioré et l’ajout possible d’embouts en silicone (cette information reste à prendre avec des pincettes). Si ce détail se confirme, les utilisateurs profiteront d’une meilleure qualité de son et d’un confort supplémentaire.

Un nouveau boîtier de charge

Le nouveau boîtier des AirPods 4 va innover avec l’ajout de haut-parleurs pour les alertes Localiser, ainsi qu’un port de charge USB-C, pour simplifier la vie des utilisateurs et pour répondre aux exigences de l’Union européenne qui souhaite un « port unique » sur tous les appareils électroniques qui se rechargent.

Annulation Active du Bruit (ANC)

Comme mentionné plus haut, il y aura une version d’entrée de gamme des AirPods 4 et une autre plus haute de gamme. La version la plus coûteuse des AirPods 4 proposera une fonction d’annulation active du bruit, ce qui permettra de mieux profiter de sa musique sans être dérangé par son environnement. Finalement, l’écart des caractéristiques entre les AirPods et AirPods Pro va devenir minime en 2024 !

Une dose d’accessibilité

Le journaliste Mark Gurman précise aussi qu’une mise à jour logicielle ajoutera une fonctionnalité d’aide auditive pour aider les personnes malentendantes au quotidien.

Dans une démarche de santé auditive, Apple offrira des tests auditifs via ses AirPods 4 pour permettre aux utilisateurs de détecter une éventuelle perte auditive. Les tests seront exactement comme avec un professionnel, vous entendrez des sons sous différentes fréquentes et vous devrez dire à quel moment vous les avez entendu et dans quelle oreille. Une application dédiée sera après en capacité de déterminer si vos résultats sont bons ou non.

Lancement prévu en 2024

La commercialisation des AirPods 4 est prévue pour septembre 2024, probablement en simultané avec la sortie de nouveaux modèles d’iPhone. Ce futur produit n’est pas considéré comme une « priorité » dans les appareils qui sortiront l’année prochaine, d’où ce temps assez long pour la sortie. Apple estime probablement que les AirPods 3 sont déjà à un « bon niveau » comparé à la concurrence et qu’ils peuvent encore tenir un bon bout de temps avant d’être dépassé.

AirPods Max 2 en 2024, c’est sûr à 100%

En parallèle Mark Gurman a également parlé du fameux casque haut de gamme d’Apple. Les AirPods Max seront mis à jour avec de nouvelles couleurs et un port USB-C pour la deuxième génération. Le journaliste n’a pas eu écho d’une grande révolution comme une meilleure réduction active de bruit ou encore de nouvelles fonctionnalités audio.



On imagine tout de même qu’Apple ne se contentera pas de lancer que de nouvelles couleurs et un port USB-C, cette stratégie serait un peu légère pour donner envie aux possesseurs des AirPods Max 1 de renouveler leur casque.

Rafraîchissement des AirPods Pro en 2025

En 2025, les AirPods Pro connaîtront un rafraîchissement avec un design axé sur le confort et une puce plus rapide pour accueillir probablement de nouvelles fonctionnalités. Mark Gurman possède pour l’instant que très peu d’informations à propos des AirPods Pro 3.

Un bel avenir pour les AirPods

Le succès retentissant des AirPods d’Apple repose sur plusieurs piliers :

Un design emblématique

Une intégration parfaite avec l’écosystème Apple

Une constante innovation technologique

Avec les futurs AirPods 4, AirPods Max 2 et AirPods Pro 3, Apple ne se contentera pas de suivre les tendances de 2024, mais les définira. En alliant qualité sonore, fonctionnalités innovantes et un design distinctif, les AirPods vont continuer de dominer le marché des écouteurs sans fil pendant un long moment.