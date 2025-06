Le code d’Apple référence de nouveaux écouteurs : AirPods Pro 3 ou Max 2 ?

La dernière mise à jour du code d’Apple révèle un mystérieux nouveau produit audio identifié par un identifiant Bluetooth unique, 8239, qui ne correspond à aucun modèle existant d’AirPods ou de Beats, selon les informations dénichées par Macrumors. Bien que les détails soient rares, les spéculations suggèrent qu’il pourrait s’agir des très attendus AirPods Pro 3, dont la sortie est prévue pour plus tard cette année. Mais un autre candidat possible n’est autre que l’AirPods Max 2. Le code, lié à la synchronisation des appareils, répertorie tous les dispositifs audio actuels aux côtés de cette entrée non identifiée.

AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 devraient présenter un design plus élégant, des performances audio améliorées, une meilleure suppression active du bruit, et potentiellement des fonctionnalités liées à la santé, comme la surveillance de la fréquence cardiaque. Les derniers Powerbeats Pro 2 en sont notamment équipés.

AirPods Max 2

Il est possible que l’identifiant Bluetooth non identifié (8239) dans le code d’Apple fasse référence aux AirPods Max 2 plutôt qu’aux AirPods Pro 3 ou à un produit Beats. Les AirPods Max, les écouteurs supra-auriculaires haut de gamme d’Apple, n’ont pas été mis à jour depuis leur sortie en 2020, et des rumeurs circulent sur un éventuel renouvellement. Le nouvel identifiant ne correspond à aucun modèle existant d’AirPods ou de Beats, ce qui fait des AirPods Max 2 un candidat plausible, d’autant plus que les fans attendent des améliorations comme une meilleure suppression active du bruit, un port USB-C, ou une qualité audio optimisée.



Cependant, le code ne fournit aucun détail spécifique pour confirmer cela, et les rumeurs récentes penchent davantage vers les AirPods Pro 3 avec des fonctionnalités de santé comme la surveillance de la fréquence cardiaque. Sans preuves supplémentaires, il s’agit d’une supposition éclairée — les AirPods Max 2 sont dans le domaine du possible, mais rien n’est certain.