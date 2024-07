La dernière bêta de macOS Sequoia référence de nouveaux iPhone, iPad et Mac pas encore annoncés

Quand une nouvelle bêta sort, des centaines de développeurs à travers le monde regardent minutieusement le code de la bêta afin de trouver de nouveaux produits non annoncés qui seraient référencés. Avec la dernière bêta de macOS Sequoia 15.1, c’est le jackpot puisque le développeur Aaronp613 sur X a trouvé 8 nouvelles références d’iPhone, ce qui seraient potentiellement les iPhone 16 et iPhone 17. On aperçoit aussi plusieurs références d’iPad et de Mac.

Une découverte dans le code de la dernière bêta de macOS Sequoia

Pour anticiper l’arrivée de nouveaux produits Apple, une méthode fiable consiste à examiner le code des nouvelles versions bêta des logiciels qu’Apple publie régulièrement. Il est fréquent que l’entreprise y intègre des références à des produits pas encore annoncés, ce qui offre des indices précieux sur les futurs lancements.



La dernière version bêta de macOS Sequoia n’échappe pas à cette règle. En effet, elle a révélé des identifiants pour de nouveaux appareils Apple, suggérant que la firme de Cupertino se prépare à annoncer prochainement de nouveaux iPhone, iPad et Mac.

Selon le code de cette bêta, plusieurs nouveaux modèles d’iPhone, iPad et Mac ont été identifiés, ce qui alimente les spéculations sur les prochains événements Apple. Si l’on savait déjà qu’une nouvelle génération d’iPhone devait être annoncée en septembre, les références aux nouveaux Mac et iPad étaient jusque-là inconnues. Cette découverte laisse penser que des annonces supplémentaires pourraient potentiellement avoir lieu lors de l’Apple Event de la rentrée.



Chaque modèle de la future série iPhone 16 est identifié par un code SKU spécifique. Ainsi, les codes “iPhone17,1” et “iPhone18,1” ont été repérés dans le code, correspondant respectivement à une gamme iPhone 16 prévue pour 2024 et une gamme iPhone 17 planifiée pour 2025.



Le même développeur a également découvert et partagé des références de code pour de nouveaux Mac et iPad, bien que les détails précis concernant ces appareils restent encore flous. Aucune date de lancement précise n’est disponible pour ces nouveaux Mac et iPad, mais leur présence dans le code de la bêta de macOS Sequoia laisse penser qu’Apple pourrait les annoncer plus tôt que prévu.