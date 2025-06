Comment utiliser le système de thèmes de macOS Tahoe

Dans macOS 26 Tahoe, outre le nouveau langage visuel Liquid Glass partagé entre tous les appareils Apple, la firme a introduit le concept de thèmes, avec de nouveaux paramètres d'apparence qui vont au-delà des modes clair et sombre traditionnels, permettant de personnaliser l'apparence de votre bureau Mac comme jamais auparavant. Voici ce qu'il faut savoir.

Icônes d'applications teintées

Si vous allez dans Réglages Système ➝ Apparence, les modes standard Auto, Clair et Sombre sont toujours présents, mais Apple a ajouté plusieurs options à cet écran qui permettent de vraiment mélanger les styles et de créer votre propre environnement personnalisé. Passons en revue les différentes possibilités.

L’option « couleur d’accentuation » est désormais appelée « Couleur », et une nouvelle fonctionnalité « Couleur de surlignage du texte » permet de différencier la teinte du texte surligné des boutons, menus déroulants, boutons radio, cases à cocher et contours mis en évidence.



Par défaut, macOS conserve son apparence traditionnelle avec des icônes d’applications affichant leurs couleurs d’origine. Cependant, un nouveau réglage « Couleur des dossiers » permet de personnaliser indépendamment la couleur des dossiers. En mode Automatique, les dossiers restent bleus, mais il est possible de choisir une autre couleur, comme le violet, pour uniformiser leur apparence à l’échelle du système, en harmonie avec vos préférences.

Une nouvelle section, « Style des icônes et widgets », propose trois modes en plus du mode par défaut. À l’image d’iOS 26 (et iOS 18), le mode Sombre applique des fonds noirs aux icônes dans l’ensemble de l’interface, y compris celles de la barre latérale des Réglages Système, en modes Clair et Sombre. Ce mode peut être configuré sur Toujours ou Automatique, passant aux icônes sombres la nuit tout en revenant à l’apparence standard le jour.

Le réglage Transparent, inspiré de la refonte Liquid Glass, introduit une transparence accrue en adoptant les couleurs de l’arrière-plan pour un effet d’interface translucide, évoquant parfois Windows Vista. Ce mode inclut des variantes Clair et Sombre, ou peut être réglé sur Auto pour alterner automatiquement entre jour et nuit.

L’option Teinté offre une personnalisation poussée des couleurs des icônes et dossiers. En sélectionnant « Teinté », le réglage « Couleur des dossiers » devient « Couleur des icônes, widgets et dossiers », avec des couleurs prédéfinies ou personnalisées via l’option Autre (incluant un sélecteur de couleurs et une couleur de thème). Ce mode peut être configuré en Clair, Sombre ou Auto, pour une adaptation automatique au coucher du soleil.

Ces nouvelles options de thématisation enrichissent macOS, en s’alignant sur les capacités d’iOS 26. Apple propose un contrôle inédit de l’esthétique du bureau, tout en garantissant une cohérence dans les éléments d’interface. Pour une personnalisation encore plus poussée, l’utilisation de widgets, d’un fond d’écran unique ou de Stage Manager pour gérer les fenêtres peut compléter l’expérience.



Voici comment Apple présente le design de macOS Tahoe :

Le nouveau design sublime l'expérience Mac, tout en conservant l'aspect familier de macOS. Il est fabriqué en Liquid Glass, un nouveau matériau translucide qui reflète et réfracte l'environnement. Le Dock, les barres latérales et les barres d'outils ont été peaufinés, mettant davantage l'accent sur le contenu. La barre de menus est désormais entièrement transparente, ce qui agrandit l'écran. Il existe davantage de possibilités de personnalisation des commandes affichées dans la barre de menus et le Centre de contrôle, ainsi que de leur disposition. Ce nouveau design offre également davantage de possibilités de personnalisation sur Mac. Les icônes d'applications s'animent avec des apparences claires ou foncées, de nouvelles teintes claires et foncées colorées, ainsi qu'un nouveau look élégant et épuré. Les utilisateurs peuvent également modifier la couleur des dossiers et ajouter un symbole ou un emoji pour leur donner une identité unique. Grâce à des fonds d'écran et des couleurs de thème personnalisés, il est plus facile que jamais de faire de Mac une extension harmonieuse du style de l'utilisateur.

Pour en savoir plus, consultez notre article de présentation sur macOS 26 Tahoe.