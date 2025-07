macOS 26 : la bêta publique publiée par erreur puis retirée

Apple a accidentellement diffusé la bêta publique de macOS Tahoe à certains utilisateurs avant de vite la retirer (en moins d'une heure). Voici ce qu’il s’est passé.

macOS Tahoe : la bêta publique publiée par erreur

Apple a accidentellement rendu disponible la bêta publique de macOS Tahoe 26, la future version du système d’exploitation pour Mac. L’erreur s’est produite ce 21 juillet 2025. Certains utilisateurs inscrits au programme bêta de macOS Sequoia ont vu apparaître une mise à jour inattendue nommée “macOS26PublicBeta1”, correspondant à macOS Tahoe (build 25A5316i).

Cette mise à jour n’aurait pas dû être proposée. Elle a été repérée sur certaines machines équipées de puces Apple Silicon, en particulier celles ne disposant pas de Rosetta 2. Un utilisateur a même installé la version par erreur, pensant qu’il s’agissait de la version finale de macOS Sequoia 15.6.

Apple a rapidement réagi en retirant la mise à jour des canaux publics. Elle n’est plus visible dans les réglages de mise à jour. Cela confirme qu’il s’agissait bien d’un déploiement accidentel. La vraie bêta publique de macOS Tahoe est toujours attendue officiellement avant la fin du mois et plus précisément cette semaine (demain ?). Elle sera cette fois diffusée de façon contrôlée, via le programme Apple Beta Software.

Cet incident confirme que le lancement officiel de la bêta publique de macOS Tahoe 26 est imminent. Il en va de même pour les autres systèmes d’Apple, comme iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 ou encore tvOS 26, qui devraient tous passer en bêta publique d’ici peu. L’erreur d’Apple montre que les serveurs sont déjà prêts pour le déploiement.



