macOS Tahoe 26 bêta 5 : nouvelle icône pour Macintosh HD

Apple fait le ménage dans ses icônes système avec la cinquième bêta de macOS Tahoe 26. Cette mise à jour retire définitivement l'ancienne icône Macintosh HD, un vestige de l'époque des disques durs mécaniques qui traînait encore dans le système.

Une icône qui ne collait plus à la réalité

L'ancienne icône représentait fidèlement un disque dur classique : boîtier métallique argenté, vis apparentes, grilles d'aération et même un autocollant d'avertissement. Un design qui avait du sens à l'époque, mais qui devenait de plus en plus anachronique depuis qu'Apple a abandonné les disques durs mécaniques il y a plus d'une décennie.

Place au SSD dans l'interface

La nouvelle icône adopte une approche plus moderne avec un boîtier en aluminium aux bords arrondis, surmonté d'un imposant logo Apple au centre. Cette esthétique rappelle davantage les SSD actuels et s'inscrit parfaitement dans le langage visuel contemporain d'Apple.

Ce changement, bien que discret, témoigne de l'attention portée par Apple à la cohérence de son interface. Contrairement à iOS 26 bêta 5 qui introduit une nouvelle icône AirDrop, macOS se contente pour l'instant de cette seule modification iconographique majeure. Une évolution logique qui réconcilie enfin l'apparence avec la réalité technique des Mac modernes.