macOS 26 bêta 2 restaure l'icône du Finder et un fond de barre de menu en option

Dans macOS Tahoe bêta 2, diffusée hier, Apple a ajouté une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’activer un fond pour la barre de menus, créant un design rappelant celui de la barre de menus de macOS Sequoia. De plus, elle est revenue en arrière sur l'icône du Finder, reprenant le style de 1996.

Une option de fond pour la barre de menus

Dans le cadre de l’esthétique Liquid Glass de macOS Tahoe, Apple a supprimé le fond de la barre de menus, la faisant se fondre harmonieusement avec le fond d’écran. Les icônes de la barre de menus semblent flotter librement avec ce style transparent, bien qu’Apple applique un léger dégradé aux fonds d’écran pour améliorer la visibilité.

Les utilisateurs peuvent désormais activer ou désactiver le fond de la barre de menus dans l’application "Réglages Système", sous la section Barre de Menus. Activer cette option distingue clairement la barre de menus du fond pour ceux qui préfèrent un aspect non transparent.

les couleurs classiques de l’Icône du Finder

Avec macOS Tahoe Beta 2, Apple répond également aux retours des développeurs en affinant d'autres éléments.

Dans la première bêta de macOS Tahoe, Apple avait modifié les couleurs de l’icône du Finder, s’éloignant du design classique de Mac. À l’origine, l’icône affichait du bleu sur le côté gauche du visage et du bleu clair sur le côté droit, mais la bêta initiale la rendait principalement blanche avec du bleu sur le côté droit.



Ce changement marquait une rupture significative avec le design de l’icône du Finder, resté largement cohérent depuis 1996. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à ce nouveau look, qui représentait le changement le plus notable avec une couleur plus sombre sur le côté droit.

En réponse, Apple a rétabli une palette de couleurs plus traditionnelle dans la bêta 2, tout en conservant l’esthétique Liquid Glass. Le côté gauche de l’icône du Finder est désormais bleu, tandis que le côté droit présente un dégradé blanc-bleu pour un effet superposé, semblable à du verre.



Bien que l’icône ne soit pas identique à celle de macOS Sequoia en raison de sa répartition inégale des couleurs, ce design revisité se rapproche davantage de l’original tout en étant modernisé.