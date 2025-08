Apple propose macOS Sequoia 15.7 aux développeurs

Apple a déployé de manière inattendue la version candidate de macOS Sequoia 15.7, peu après la sortie de macOS Sequoia 15.6 la semaine dernière. Cette mise à jour se concentre principalement sur des améliorations critiques de sécurité.

Tout savoir sur macOS 15.7

Les détails clés de macOS Sequoia 15.7 :

Correctifs de sécurité : Selon les notes de version d'Apple, macOS Sequoia 15.7 inclut des correctifs de sécurité importants, ce qui en fait une mise à jour recommandée pour tous les utilisateurs.

Accès pour les développeurs : Les développeurs inscrits au programme bêta d'Apple peuvent télécharger la version candidate via la section Mise à jour logicielle de l'application Réglages Système.

Version précédente : macOS Sequoia 15.6

La mise à jour précédente, macOS Sequoia 15.6, a introduit des améliorations mineures de performance et des corrections de bugs, mais n’a pas mis l’accent sur la sécurité au même degré que la 15.7. Le passage rapide à une version candidate suggère qu’Apple corrige une vulnérabilité de sécurité significative dans la 15.7.

À venir : macOS 26

Pour l’avenir, Apple se concentre sur la bêta de macOS 26 Tahoe. Tahoe introduit un design Liquid Glass avec une interface transparente et personnalisable, une intégration renforcée avec l’iPhone via l’application Téléphone et des Live Activities, ainsi qu’une refonte majeure de Spotlight pour des recherches plus intelligentes et des actions automatisées. Apple Intelligence améliore la productivité avec des traductions en temps réel, des raccourcis automatisés, et une meilleure accessibilité, tout en marquant la fin du support des Mac Intel à partir de cette version.

Calendrier de sortie

Compte tenu de son statut de version candidate, macOS Sequoia 15.7 devrait être disponible publiquement dans les prochains jours, garantissant aux utilisateurs un accès rapide aux mises à jour de sécurité critiques.