Apple lance la version finale de macOS Sequoia 15.4 avec la catégorisation des e-mails

Apple a mis à disposition de ses nombreux clients la version finale de macOS Sequoia 15.4 aujourd’hui, une semaine après la version release candidate qui ponctuait un mois de bêtas. De quoi proposer quelques nouveautés aux possesseurs de Mac, et notamment une refonte de l'application Mail, quelques mois après l'iPhone.

Installation de la mise à jour

Les clients peuvent accéder à cette nouvelle version via la section Mise à jour de logiciels dans Réglages système. Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant, mieux prévenir que guérir.

Les nouveautés de macOS 15.4

Avec macOS Sequoia 15.4, la catégorisation des e-mails arrive sur Mac. L’app Mail trie désormais les messages en sections comme Transactions, Alertes, Promotions et Principale, cette dernière mettant en avant les e-mails prioritaires. Bien sûr, il faudra un Mac M1 minimum pour en profiter, car tout cela repose sur l'IA d'Apple.



En sus, de nouveaux emojis enrichissent aussi le système. Pour les abonnés Apple News+ (toujours pas en France), une section News+ Food propose recettes et articles culinaires.



Image Playground gagne un style Sketch (croquis), Photos permet de créer des souvenirs vidéos, et Apple Intelligence s’ouvre à de nouvelles langues, dont le français.



Enfin, le lecteur de cartes SD des Mac Apple Silicon est maintenant capable de lire de plus de 2 To de données.



Une mise à jour discrète mais utile pour les utilisateurs Mac !