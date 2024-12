iOS 18.2 : comment débloquer la nouvelle interface de l'app Mail ?

L'application Mail d'iOS 18.2 fait peau neuve avec une interface modernisée qui rappelle Gmail. Si cette nouvelle interface n'est pas disponible officiellement dans nos contrées, il existe une méthode très simple pour l'obtenir. Voici comment en profiter dès maintenant en Europe, même si toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles.

Comment activer la nouvelle interface Mail

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir activé l'anglais sur votre iPhone. Pour ce faire, allez dans Réglages › Général › Langue et Région et sélectionner l'anglais comme une des langues préférées. Rassurez-vous, votre iPhone restera en français mais ce paramètre permettra d'ouvrir le langue anglaise pour l'app Mail.



Pour accéder à la nouvelle interface, il suffit de :

Ouvrir l'application Réglages Descendre jusqu'à "Mail" dans la liste des Apps Sélectionner "Langue" Choisir "Anglais" Relancer l'app Mail

Après cette très courte manipulation, vous pourrez ainsi découvrir la nouvelle interface de l'app Mail d'Apple. Tout est pour l'instant en anglais, mais ça ne gêne en rien l'utilisation.

Ce qui change dans la nouvelle interface

L'application propose désormais une catégorisation des emails en plusieurs sections :

Principale : pour les messages importants

: pour les messages importants Transactions : achats et confirmations de commandes

: achats et confirmations de commandes Mises à jour : newsletters et notifications

: newsletters et notifications Promotions : emails marketing et bons plans

Le design a également été rafraîchi avec des photos de profil plus grandes et une meilleure distinction entre les nouveaux et anciens emails. Toutes les photos de profil ne sont pas encore disponibles mais ça ne serait tarder à mesure que les expéditeurs répondent à la norme BIMI (plus de détails sur le site support d'Apple). Enfin, le tri intelligent des emails est très sommaire et fouillis dans la mesure où cela nécessite Apple Intelligence, raison pour laquelle la nouvelle interface n'est disponible qu'en anglais.

Limitations actuelles en Europe

Il est important de noter que si l'interface est accessible, les fonctionnalités d'Apple Intelligence ne sont pas encore disponibles en Europe et le seront en avril. Le tri intelligent des emails nécessite cette technologie et ne sera donc fonctionnel qu'à son déploiement sur le vieux continent, probablement en 2025. Pour l'instant, le changement est principalement esthétique mais permet déjà de profiter d'une application Mail plus moderne et mieux organisée