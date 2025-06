Astuce iOS 26 : donnez un effet 3D à la photo de l'écran de verrouillage

Avec iOS 26, n’importe quelle photo sur votre iPhone peut désormais être vue en 3D époustouflante, sans nécessiter un Vision Pro ou une caméra spatiale spéciale. Mais surtout, cet effet peut être appliqué sur l'écran de verrouillage, donnant un supplément d'âme à votre appareil.

Fini les fonds d’écran plats sur l’écran de verrouillage

iOS 26 introduit en effet spatial 3D révolutionnaire qui donne vie à vos photos, adapté de la technologie Vision Pro d’Apple. Cette fonctionnalité sépare les éléments de premier plan et d’arrière-plan, créant une scène 3D dynamique à partir de n’importe quelle image 2D.



Après avoir lancé la personnalisation de votre écran de verrouillage (appui long), vous n'avez qu'à choisir une photo dans votre bibliothèque et à appuyer sur le bouton hexagonal avec un symbole de soleil et de montagne pour lancer la génération de la scène spatiale.

L’effet 3D brille à la fois sur l’écran de verrouillage et dans l’application Photos. Inclinez votre iPhone sur l’écran de verrouillage, et votre fond d’écran s’anime avec de la profondeur, tandis que l’horloge s’ajuste de manière fluide pour une expérience immersive, tout comme les widgets et raccourcis. Dans l’application Photos, bougez simplement votre appareil pour voir n’importe quelle photo se transformer en une expérience spatiale 3D.



Un gadget oui, mais un effet wahou assuré ! Regardez notre exemple en vidéo avec Margot Robbie :

L’effet 3D sur les photos du lockscreen est vraiment sympa avec le liquid glass d’iOS 26 ! pic.twitter.com/a7G88qzCce — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 11, 2025



Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple, lors de la WWDC 25 :

Grâce à des techniques de vision par ordinateur de pointe sur le Neural Engine, nous créons une scène 3D à partir de vos photos 2D, offrant un effet captivant qui anime vos souvenirs lorsque vous inclinez votre iPhone. Cette fonctionnalité 3D époustouflante s’étend de l’écran de verrouillage à l’application Photos, transformant n’importe quelle image en un moment spatial saisissant.

Facile et envoûtante, cette astuce vous attend dans la mise à jour iOS 26, pour le moment en bêta 1. Pleine de petits bugs, elle fait également chauffer l'iPhone. On attend avec impatience la bêta 2, probablement plus stable et plus cohérente graphique. Le design Liquid Glass est beau, mais il alterne entre le beau et l'illisible, parfois même l'horrible dans certains cas.