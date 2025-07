iOS 26 bêta 4 laisse entrevoir un HomePod avec écran

La bêta 4 d’iOS 26 contient une découverte intéressante concernant le futur HomePod avec écran. Un indice discret dans les réglages relance les rumeurs autour de cet appareil hybride pensé pour la maison connectée.

iOS 26 bêta 4 tease une fois de plus l'HomePod avec écran

La quatrième bêta d’iOS 26 contient une découverte intéressante, à savoir une nouvelle référence dans les réglages suggérant encore une fois l’arrivée d’un HomePod doté d’un écran. On y trouve une option évoquant la possibilité d’« afficher » certaines informations comme l’heure, la météo ou des réponses de Siri. Ce terme « afficher » est révélateur, car les HomePod actuels ne possèdent pas d’écran, ce qui laisse fortement penser qu’un modèle avec affichage est en préparation.

Cette découverte vient renforcer les nombreuses rumeurs qui circulent depuis plus d’un an sur un HomePod hybride, combinant haut-parleur, écran et fonctions de hub domestique. Il pourrait prendre la forme d’un appareil au design proche d’un iPad miniature, au format carré, conçu pour rester posé dans un salon ou une cuisine. Apple y intégrerait des apps telles que Musique, Météo, Calendrier, Photos ou encore News. Ce HomePod “évolué” permettrait également de gérer les appareils connectés via HomeKit ou Matter, d’accéder à FaceTime, et bien sûr de discuter avec Siri, enrichi par Apple Intelligence.

Côté technique, les rumeurs mentionnent un écran LCD de 6 à 7 pouces, et une puce de type A18, équivalente à celle attendue dans l’iPhone 16. La production des écrans serait confiée à la société Tianma, déjà évoquée dans d’autres rapports liés à la chaîne d’approvisionnement Apple. Certains analystes, comme Ming-Chi Kuo, prévoient un lancement d’ici la fin de l’année 2025 (à prendre avec des pincettes).

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, cette mention dans la bêta d’iOS 26 suggère qu’Apple pourrait au moins commencer à préparer le terrain dès cet automne, au moment de la sortie publique du système. Toutefois, l’arrivée de ce nouvel appareil pourrait dépendre du bon fonctionnement de Siri version Apple Intelligence, qui est encore en phase de test.

S’il voit le jour, ce HomePod avec écran viendrait clairement concurrencer des produits comme l’Echo Show d’Amazon ou le Nest Hub de Google. Mais comme toujours, Apple mettrait l’accent sur la sécurité, la confidentialité et l’intégration fluide avec tout son écosystème.

