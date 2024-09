HomePod OS 18 est disponible, voici les nouveautés !

C'est le grand soir, celui de la mise en ligne des nouvelles mises à jour de la rentrée pour tous les appareils de l'écosystème Apple. Que ce soit l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, le Vision Pro, le Mac ou encore l'Apple Vision Pro, ils ont tous reçu en simultané leur nouvelle mise à jour avec une tonne de nouveautés. Si on a tendance à parler principalement de ces appareils, on oublie souvent... le HomePod. La célèbre enceinte connectée d'Apple propose ce soir une nouvelle mise à jour baptisée "HomePod OS 18. À quoi s'attendre ?

N'oubliez pas de mettre à jour votre HomePod

HomePod 1, HomePod 2 ou HomePod mini, les nouvelles enceintes connectées d'Apple viennent de recevoir une importante mise à jour ce soir. La firme de Cupertino a commencé le déploiement de HomePod OS 18, une mise à jour qui apporte plusieurs nouveautés.

Ajout de la possibilité de choisir un "Home Hub" manuellement

Avant de parler de cette fonctionnalité, il faut savoir ce qu'est un Home Hub, il s'agit d'un appareil qui sert de "centre de contrôle" pour tout le système HomeKit à votre domicile. Par exemple, si vous avez plusieurs ampoules connectées, thermostats, un appareil va s'occuper d'être l'intermédiaire entre le HomePod et l'appareil avec lequel vous souhaitez interagir. Auparavant, le Home Hub était automatiquement choisi par le HomePod, désormais, c'est l'utilisateur qui sélectionne manuellement l'appareil qu'il souhaite pour devenir le Home Hub.

Nouvelle fonctionnalité SharePlay

Une nouvelle fonction SharePlay dans HomePod OS 18 permet à présent à plusieurs utilisateurs de gérer conjointement la lecture musicale sur un HomePod via Apple Music. Il suffit d'approcher deux iPhone pour ajouter des morceaux à une playlist et contrôler la musique diffusée. Une superbe idée si vous organisez une soirée avec des abonnés Apple Music et des possesseurs d'iPhone !

AirPlay x Audio Spatial

Autre nouveauté qui était très attendue, c'est la prise en charge des musiques en Audio Spatial. Apple Music regorge d'une quantité astronomique de morceaux compatibles Audio Spatial, cependant jusqu'à aujourd'hui, l'audio spatial disparaissait instantanément quand on envoyait une musique en AirPlay vers un HomePod.



Désormais, avec HomePod OS 18, une musique envoyée en AirPlay vers un HomePod conserve son format Audio Spatial si le titre est compatible avec cette technologie audio. Grâce à cette nouveauté, vous allez pouvoir écouter de la musique avec une immersion maximale.

Des corrections de bugs

Au-delà de ces trois nouveautés, les développeurs d'Apple ont minutieusement travaillé à proposer une mise à jour sans bug, avec des améliorations et une stabilité optimale. Après l'installation de HomePod OS 18, votre HomePod devrait être encore plus réactif à traiter vos requêtes.

Comment mettre à jour son HomePod ?

Pour mettre à jour un HomePod, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l'application Maison sur votre iPhone, iPad ou Mac Appuyez les trois points en haut à droite de l'écran Sélectionnez "Réglages du domicile" Faites défiler vers le bas jusqu'à la section "Mises à jour logicielles" Si une mise à jour est disponible, vous verrez une option pour l'installer. Appuyez sur "Mettre à jour"

Les HomePod sont souvent configurés pour se mettre à jour automatiquement, mais cette méthode permet de vérifier et d'installer manuellement la dernière version.