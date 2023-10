Voici quelques idées de nouveautés pour iOS 18 !

Si vous avez déjà installé iOS 17, disponible depuis mi-septembre (et depuis juin 2023 en bêta), vous avez certainement remarqué que les nouveautés étaient réduites à la portion congrue. On nous promettait un nouveau centre de contrôle ou encore un nouveau style graphique général, mais nous n'avons rien eu de tout cela. Il faudra attendre iOS 18, peut-être, pour y avoir droit. En attendant son annonce, sans aucun doute lors de la WWDC24 de juin prochain, nous avons dressé une liste des fonctionnalités que nous aimerions voir dans iOS 18.

Voici quelques idées pour les ingénieurs de la firme de Cupertino. Si Tim Cook nous lit...

Un centre de contrôle repensé

Le centre de contrôle n'a pratiquement pas changé depuis des années, avec un seul gros changement en près de dix ans. À l'image de l'écran de verrouillage personnalisable, Apple pourrait proposer de déplacer les boutons avec iOS 18, plutôt que de simplement permettre d'ajouter ou supprimer des raccourcis. De plus, un nouveau design permettrait d'avoir quelque chose de plus visuel, à la manière de l'application Maison, plus réussie.

Des raccourcis sur l'écran verrouillé

Si l'écran verrouillé a bien évolué avec iOS 16, autorisant quelques fantaisies sur la police, les widgets et le fond d'écran, il n'est pas possible de choisir les deux actions en bas de l'écran. Apple a positionné les raccourcis de la lampe torche et de l'appareil photo, mais selon nos habitudes, ce sera vraiment un plus de pouvoir déterminer soi-même les applications ou fonctionnalités à lancer dans iOS 18.

Prise en charge de Handoff dans Apple Music

Apple Music est l'un des services phares d'Apple, le plus grand rival de Spotify. Malgré ses dizaines de millions d'utilisateurs, il prend en charge Handoff entre les appareils Apple.



Spotify dispose pourtant d'une fonctionnalité similaire, appelée Spotify Connect, qui permet aux utilisateurs de contrôler la file d'attente de n'importe quel appareil en ligne à partir de n'importe quel autre appareil. Vous pouvez également changer facilement d'appareil de sortie audio pour continuer à écouter la file d'attente musicale sur votre Mac à l'aide de votre iPhone. Pour l'instant, Apple Music permet uniquement à ses utilisateurs de transférer la file d'attente musicale entre un iPhone et un HomePod. iOS 18 pourrait ajouter la possibilité d'utiliser cette fonctionnalité entre des Mac, des iPad ou différents iPhone.

Un Siri façon ChatGPT

Autre nouveauté attendue, la mue de Siri en ChatGPT. Un assistant virtuel dopé à l'IA générative, c'est dans les rumeurs depuis un moment. Mais malgré iOS 17, Siri est toujours aussi limité. La nouveauté phare d'iOS 18 pourrait (devrait) être l'intégration d'un grand modèle de langage de pointe permettant d'effectuer toutes les tâches du quotidien sans toucher l'iPhone.

Une bibliothèque d'applications personnalisable

Avec iOS 14, Apple a introduit la bibliothèque d'applications sur l'iPhone. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent nettoyer leur écran d'accueil et regrouper toutes leurs applications dans une section dédiée. Cependant, la bibliothèque d'applications est gérée automatiquement avec des dossiers par type, fonctions, fréquence, etc. iOS 18 pourrait ajouter une touche de personnalisation.

Bouton d'action multi-actions

Si le nouveau bouton Action des iPhone 15 Pro / Max est très pratique selon votre usage (lancer un raccourci, allumer la torche, ouvrir une Tesla, rédiger une note, etc), il limite à une seule action. iOS 18 pourrait prévoir plus de combinaisons pour déclencher différentes actions/raccourcis, comme double-cliquer ou maintenir enfoncé.

Bouton de mise à jour pour les AirPods

Comme vous le savez, mettre à jour des AirPods relève du miracle. Plutôt que d'aller à Lourdes, Apple ferait bien d'affubler iOS 18 d'un bouton "mise à jour" dans les réglages. Même si de nombreux utilisateurs ne se soucient pas du micrologiciel de leurs écouteurs, la possibilité de forcer la mise à jour sur iOS 18 serait un changement bienvenu, notamment en cas de bug.

Un appareil photo pour les pro

Chaque année, Apple apporte un soin particulier à l'appareil photo de l'iPhone. Cette année, par exemple, l'iPhone 15 Pro Max est doté d'un appareil photo à tétraprisme offrant un zoom optique 5x (ou numérique 25x). Sans parler de la prise en charge de la vidéo LOG, du mode Portrait largement amélioré, et autre format 24 mégapixels. Bien que les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais jongler en direct entre les formats RAW, HEIF et ProRes, nous nous languissons d'un mode manuel digne de ce nom. Ce serait un coup dur pour les applications tierces comme Halide ou Camera+, mais ce "sherlocking" nous plairait.

Restaurer un iPhone sans fil

Saviez-vous que votre iPhone pouvait restaurer une Apple Watch ou une Apple TV en panne, mais pas un autre iPhone ou iPad. Avec iOS 18, on peut espérer qu'Apple ajoutera cette capacité. Actuellement, il faut absolument un Mac pour passer l'appareil en mode récupération et lancer une restauration en cas de gros problème. Ainsi, si quelqu'un n'a pas d'ordinateur, il pourrait utiliser l'iPhone de son ami pour ranimer le sien en WiFi.

Date de sortie d'iOS 18

Reste à patienter jusqu'à la conférence développeur, la WWDC, en juin 2024 qui lèvera le voile sur la bêta d'iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 et macOS 15 (et probablement visionOS 2). Après une année relativement calme sur le plan logiciel, il y a de fortes chances que 2024 soit un bon cru pour les clients Apple. La version finale d'iOS 18 sera lancée en septembre, aux côtés des iPhone 16.