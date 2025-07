2 nouveautés cachées dans Plans avec iOS 26 : recherche naturelle et anti-chauffe

Apple Maps, appelé Plans en France, continue de s'améliorer chaque année. C'est encore le cas avec iOS 26 avec trois nouvelles fonctionnalités. Mais ce n'est semble-t-il pas terminé. Des découvertes récentes dans le code d'iOS 26 bêta 3 suggèrent qu'Apple travaille sur deux nouvelles fonctionnalités non annoncées pour l'application Maps.

La recherche en langage naturel

Selon un message sur X de Steve Moser, la première fonctionnalité est une capacité de recherche en langage naturel. Cette amélioration, déjà présente dans des applications comme Photos et Musique, permet aux utilisateurs de rechercher avec des phrases conversationnelles comme « restaurants avec terrasse ». Propulsée par Apple Intelligence, cette fonctionnalité pourrait rendre la recherche de lieux dans Maps plus intuitive et conviviale.

Fini la surchauffe

La seconde découverte concerne une fonctionnalité de gestion thermique pour éviter la surchauffe de l'iPhone pendant la navigation. Le code bêta indique que Plans ne maintiendra plus l'écran constamment allumé pendant les instructions de navigation virage par virage, aidant ainsi l'appareil à rester frais, particulièrement utile lorsque le téléphone est fixé dans une voiture par une journée chaude ou en charge.



Aucune de ces fonctionnalités n'est active dans la bêta actuelle d'iOS 26, mais elles pourraient être lancées avec la version publique cet automne ou dans des mises à jour comme iOS 26.1 ou 26.2. Ces ajouts promettent de rendre Apple Plans à la fois plus intelligent et plus pratique pour une utilisation quotidienne.