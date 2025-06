Le mode cinématique s'ouvre aux apps tierces avec iOS 26

Apple élargit l'accès à l'enregistrement vidéo en mode cinématique, auparavant exclusif à l'application native "Appareil photo" de l'iPhone, en introduisant une nouvelle API pour les développeurs tiers via iOS 26.

Une nouvelle API pour les développeurs

Annoncé lors de la WWDC 2025, la nouvelle API permet aux développeurs d'applications telles que Kino et Filmic Pro d'intégrer une option "mode cinématique" dans leurs applications, offrant ainsi plus d'options créatives aux utilisateurs. Il leur faut iOS 26 et donc Xcode 26 minimum pour y accéder.

Contexte du mode cinématique

Introduit dans iOS 15, le mode cinématique est disponible sur les modèles d'iPhone 13 et ultérieurs. Inspiré par les films d'Hollywood, il crée une faible profondeur de champ avec des transitions de mise au point automatiques entre les sujets, en utilisant une technique du « rack focus ». Cela verrouille la mise au point sur un sujet, floute l'arrière-plan et déplace en douceur la mise au point lorsqu'un nouveau sujet entre en scène ou que la caméra bouge.

Un début de mode cinématique avec iOS 17

Depuis iOS 17, les applications tierces pouvaient lire et éditer des vidéos en mode cinématique, mais l'enregistrement était limité à l'application Appareil photo. Avec iOS 26, les développeurs peuvent désormais offrir une expérience complète d'enregistrement et d'édition en mode cinématique directement dans leurs applications.



Pour en savoir plus, regardez la session WWDC 2025 ci-dessous, ainsi que l'application de démonstration du mode cinématique dans le framework AVCaptureVideo :