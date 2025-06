Les apps « sherlocked » par Apple pour iOS, macOS et watchOS 26

1 com

Lors de la WWDC 2025, Apple a présenté de nouvelles fonctionnalités pour ses systèmes d’exploitation mis à jour — iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 et watchOS 26 — qui reprennent sans vergogne les capacités offertes par des applications tierces, un phénomène appelé le « sherlocking ». Ce terme provient de l’outil de recherche « Sherlock » d’Apple au début des années 2000, qui avait intégré des fonctionnalités d’une application tierce nommée Watson, entraînant des accusations de copie sans compensation.

Quand Apple cueille ses idées sur l'App Store

Comme à son habitude, après avoir piqué des dizaines d'apps pour iOS 18, Apple a « sherlocked » des applications tierces lors de la dernière WWDC 25.

Voici les fonctionnalités et les applications impactées.

Spotlight amélioré avec Actions

Propose des suggestions d’applications, de commandes et de raccourcis personnalisés, permettant des actions sur Mac comme créer des événements de calendrier ou générer des GIF directement depuis la recherche.

Victimes : Raycast, Launch Bar.

Gère silencieusement les appels de numéros inconnus, enregistre le nom et le motif de l’appelant, et permet d’accepter ou de rejeter avec des réponses textuelles.

Victimes : Orange téléphone, Robokiller, Truecaller.

Utilise l’intelligence d’Apple pour suivre et résumer l’état des commandes en analysant les e-mails des commerçants et des services de livraison.

Victimes : Diverses applications de suivi de colis comme Parcel.

Permet de suivre et partager l’état des vols via Live Activities dans Wallet, ainsi que la navigation dans les aéroports avec des informations sur les portes et les commodités dans Plans.

Victime : Flighty.

Définit ChatGPT comme assistant de codage par défaut dans Xcode 26, avec la possibilité de connecter d’autres modèles d’IA via des clés API.

Victime : Alex pour Xcode.

Permet l’enregistrement local de vidéos via n’importe quelle application d’appel vidéo, avec des capacités de partage pour la création de podcasts.

Victime : Riverside.

Introduit l’application Notes officielle sur watchOS 26, permettant de prendre des notes directement depuis le poignet.

Victimes : Diverses applications de prise de notes pour Apple Watch.

Ajoute un contrôle dans les paramètres système de macOS Tahoe pour gérer quelles applications tierces peuvent afficher des éléments dans la barre de menus.

Victimes : Bartender, Ice.

Permet aux utilisateurs de macOS Tahoe de rechercher et récupérer du texte et des images précédemment copiés dans l’historique du presse-papiers via Spotlight.

Victimes : Paste, Pastebot.

Bien que les implémentations d’Apple puissent concurrencer ces applications, de nombreux développeurs tierces proposent des fonctionnalités uniques ou des améliorations qui pourraient leur permettre de rester compétitifs. En tout cas, ceux-là n'ont plus le choix ! Le plus dur semble être le cas de Raycast, une app de grande envergure qui est sortie récemment et qui était limitée par certains aspects de l'écosystème du Mac.



Si vous voyez d'autres "inspirations" d'Apple, dites-le nous !