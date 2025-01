Truecaller identifie en direct et bloque automatiquement le spam téléphonique sur iOS 18

L'un des maux du siècle est évidemment le dérangement permanent via les notifications et les appels en tout genre.



Truecaller, le leader de l'identification téléphonique, vient de publier une mise à jour pour ses utilisateurs iOS, introduisant une fonctionnalité en temps réel. De quoi attirer de nouveaux clients en mal de tranquillité, surtout avec un autre ajout : le blocage automatique.

Truecaller en live

Avec l'avènement d'iOS 18, l'API d'Apple Live Caller ID Lookup permet aux applications comme Truecaller d'accéder aux données de l'appelant à partir de leurs serveurs en toute sécurité, ce qui a motivé cette dernière mise à jour.



Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs d'iPhone doivent accéder à Réglages ➝ Applications ➝ Téléphone, puis sélectionner "Blocage et identification des appels", où ils doivent activer toutes les options Truecaller avant de rouvrir l'application.



Truecaller a développé une nouvelle infrastructure de serveur et une base de données chiffrée exclusive pour les utilisateurs iOS, complétant la base de données Android existante. Cette configuration permet à l'application Téléphone d'Apple d'envoyer des requêtes et de recevoir des réponses sécurisées, qui ne sont déchiffrées que sur l'iPhone de l'utilisateur pour afficher l'identité de l'appelant en temps réel à l'aide d'une technique connue sous le nom de « cryptage homomorphe ».

Blocage automatique

Parallèlement à cette mise à jour majeure (numéro 14), Truecaller a amélioré son interface utilisateur, affichant le nom de l'appelant en gras sur le numéro de téléphone. La mise à jour introduit également le blocage automatique des appels indésirables et étend la capacité de recherche pour inclure jusqu'à 2 000 appels passés dans la liste Récents de l'iPhone.



Avant iOS 18, Truecaller se limitait à l'utilisation d'une petite base de données locale sur les appareils iOS. Désormais, avec cette mise à jour, les utilisateurs iOS peuvent profiter de la même expérience d'identification de l'appelant en temps réel, auparavant exclusive à Android, en travaillant vers une équivalence des fonctionnalités sur toutes les plateformes. Truecaller étudie également l'ajout d'images à l'identification de l'appelant pour les utilisateurs iOS.

Les tarifs

Alors que Truecaller compte environ 2,6 millions d'abonnés dans le monde, dont une part importante sont des utilisateurs Android, les abonnés iOS contribuent tout de même à 40 % du chiffre d'affaires de l'entreprise en raison de taux de conversion plus élevés vers les services premium et de dépenses accrues des utilisateurs d'iPhone.



Le prix du service premium de Truecaller sur iOS commence à 3,99 € par mois ou 25,99 € par an. De plus, il existe un forfait familial moins cher pour le partager avec ses enfants ou ses parents. Si vous voulez pas payer, jetez un oeil à Orange Téléphone, une application similaire, bien que moins avancée technologiquement.

Télécharger l'app gratuite Truecaller