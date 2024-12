Il est maintenant possible d'appeler ChatGPT par téléphone ou via WhatsApp

ChatGPT continue d'innover pour accroître sa popularité et sa part de marché. Lors de sa série d'annonces de fin d'année, OpenAI a dévoilé un nouveau numéro permettant de joindre ChatGPT par téléphone. Il est également possible de communiquer avec ChatGPT via SMS sur WhatsApp.

ChatGPT Phone

À l’occasion de son événement “Ship-mas”, OpenAI a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant d’appeler gratuitement ChatGPT via le numéro 1-800-CHATGPT aux États-Unis. Ce service est limité à 15 minutes d’utilisation gratuite par mois et par numéro de téléphone. À l’international, les utilisateurs peuvent aussi envoyer des messages via WhatsApp en utilisant le même numéro, une fonctionnalité propulsée par GPT-4o mini grâce à l’API WhatsApp.

La mise en place repose sur l’API Realtime d’OpenAI et vise à simplifier l’accès à l’IA, offrant un moyen économique de tester ChatGPT via des canaux familiers. OpenAI considère cette fonctionnalité comme un tremplin idéal pour les nouveaux utilisateurs, tout en incitant ceux cherchant des options plus avancées à utiliser les comptes ChatGPT habituels.

Contrairement à Google, qui avait utilisé un service similaire (GOOG-411) entre 2007 et 2010 pour améliorer sa reconnaissance vocale, OpenAI affirme ne pas exploiter ces appels pour entraîner ses modèles. L’objectif déclaré reste d’améliorer l’accessibilité et d’encourager l’exploration de l’IA.



Pour rappel, depuis la sortie d'iOS 18.2, ChatGPT est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur iPhone grâce à Apple Intelligence. Il suffit de glisser son doigt du bas vers le haut sur l'écran d'accueil pour interagir avec lui. Cependant, comme vous le savez sans doute déjà, il faudra attendre jusqu'en avril 2025 pour profiter de cette fonctionnalité en France.Télécharger l'app gratuite ChatGPT