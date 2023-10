ChatGPT sur iOS : les téléchargements explosent (tout comme les revenus)

Depuis le début d'année, l'intelligence artificielle a pris une nouvelle tournure, grâce en partie à OpenAI et son IA générative : ChatGPT. Que ce soit sur l'App Store, le Play Store ou même sur internet, les sites et applications d'IA sont de plus en plus nombreuses, mais celle qui génère le plus de téléchargements est (sans surprise) ChatGPT.

ChatGPT est très en forme

Depuis son lancement sur iOS en mai dernier et sur Android en juillet, ChatGPT, le chatbot IA créé par OpenAI, a su captiver une audience grandissante. À l'heure actuelle, l'engouement pour cette application ne montre aucun signe de ralentissement. En septembre 2023, ChatGPT a enregistré un total impressionnant de 23 millions de téléchargements, abritant une communauté active de 38,88 millions d'utilisateurs chaque mois.



L'attrait ne se limite pas à la simple utilisation, il se répercute également sur les finances. Les recettes ont pris leur envol, passant de 352 929 $ lors du lancement à presque 2,39 millions de dollars en octobre. Ceci, en partie, grâce à ChatGPT Plus, l'offre d'abonnement premium proposée aux utilisateurs, qui, bien qu'elle soit vendue sur le web, impacte positivement les revenus issus des plateformes mobiles.

ChatGPT seul sur le marché ?

Pas vraiment...

La concurrence est loin d'être inexistante. Des chatbots tels que "Chat & Ask AI", "ChatOn - AI Chat Bot Assistant" ou "AI Chatbot : AI Chat Smith" ont su se frayer un chemin dans l'arène, avec des millions de téléchargements et un nombre substantiel d'utilisateurs actifs mensuels.



Parallèlement, l'espace des applications IA axées sur la photographie est également en pleine effervescence. "Remini" et "PicsArt AI Photo Editor" se distinguent avec respectivement 16,17 millions et près de 16,05 millions de téléchargements en septembre. En termes de revenus, certaines d'entre elles surpassent même ChatGPT. "Remini", "PicsArt", "Wonder", "BeautyPlus - AI Photo/Video Edit", ont généré des revenus allant de 2,08 à 6,42 millions de dollars le même mois.

Le marché florissant des applications IA voit émerger des acteurs innovants comme Character.ai, soutenu par a16z, qui offre une plateforme permettant aux utilisateurs de créer et d'interagir avec leurs propres personnages IA. Leur offre a séduit, avec 2,39 millions de téléchargements enregistrés en septembre.



Cette analyse du marché des applications IA, fournies par Apptopia, montre une industrie en pleine croissance, avec une variété d'applications, qu'il s'agisse de chatbots ou d'édition photo, chacune connaissant des degrés de succès variés en termes de téléchargements, d'utilisateurs actifs et de revenus.



