Les nouveautés de YouTube Premium : téléchargements intelligents, IA, shorts PiP…

Pour vous motiver à souscrire un abonnement à YouTube Premium, la filiale de Google a décidé d’améliorer l’expérience utilisateur sur les applications en intégrant plusieurs nouvelles fonctionnalités. Dans un récent article de blog, YouTube a annoncé l’arrivée de quelques nouveautés qui vont rendre l’utilisation de YouTube plus agréable !

YouTube prend soin de ses abonnés premium

Sauter en avant

Les abonnés Premium peuvent désormais profiter de la fonctionnalité “sauter en avant” améliorée. En appuyant deux fois pour avancer dans une vidéo, un nouveau bouton “sauter en avant” apparaît, il permet aux utilisateurs de se rendre directement aux moments qu’ils souhaitent visionner. Cette fonctionnalité est alimentée par l’intelligence artificielle de Google et les données d’audience pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et intuitive.



Cette nouveauté sera disponible en priorité pour les utilisateurs de smartphones sous Android puis débarquera dans quelques semaines via une mise à jour qui sera distribuée sur l’App Store pour les iPhone.

Téléchargements intelligents pour une visualisation hors ligne

Avec les nouveaux téléchargements intelligents, YouTube anticipe les vidéos qui pourraient vous intéresser et les télécharge automatiquement pour une future visualisation hors ligne. Que vous ayez oublié de télécharger des vidéos avant de monter dans un avion ou que vous soyez simplement préoccupé par une connexion internet intermittente, YouTube s’occupe de tout pour que vous ne manquiez rien.



Cette fonctionnalité est pour l’instant disponible sur Android, puis le sera prochainement sur l’iPhone.

Expérience ininterrompue sur YouTube Shorts

Les utilisateurs de YouTube Shorts sur appareils Android peuvent désormais profiter de la fonctionnalité picture-in-picture. Cette nouveauté (qui existe déjà avec les vidéos classiques) va permettre de regarder des Shorts tout en utilisant d’autres applications, ce qui va permettre une expérience de visionnage ininterrompue et plus flexible.



Comme pour le sauter en avant et le téléchargement intelligent, ça arrive dès maintenant sur Android puis dans quelques semaines sur iOS. Heureusement que les utilisateurs d’iPhone savent être patients !

Une IA conversationnelle

Uniquement aux États-Unis et uniquement pour les utilisateurs Android, YouTube va proposer dans quelques jours une IA conversationnelle. L’objectif de cette nouveauté n’est pas de proposer une alternative à Gemini ou ChatGPT, mais de permettre à l’utilisateur d’obtenir de l’assistance ou encore de trouver des contenus vidéos qui pourrait potentiellement l’intéresser.



Pour le moment, cette nouveauté n’est pas prévue pour un déploiement en Europe, dans d’autres langues ainsi que dans l’écosystème Apple.

Page de surveillance repensée :

Autre nouveauté, YouTube améliore l’interface pour les membres Premium. La bonne nouvelle, c’est que ça concerne tout le monde puisque c’est directement sur le site de YouTube et non sur les applications iOS/Android :

Vous pouvez maintenant expérimenter une page de surveillance redessinée que nous construisons sur le web pour améliorer votre expérience de visionnage et vous permettre de trouver plus facilement du contenu connexe et d'interagir avec les commentaires.

Pour essayer ces nouveautés en avant-première, il est nécessaire d’avoir un abonnement YouTube Premium et de vous rendre sur youtube.com/new. Vous pouvez activer le téléchargement intelligent ainsi que la nouvelle interface web.



Avec ces mises à jour, YouTube montre son engagement à offrir une expérience utilisateur toujours plus riche et personnalisée pour ses abonnés Premium. Que vous souhaitiez une navigation plus fluide, une visualisation hors ligne plus intelligente ou une interaction plus intuitive avec le contenu, ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour répondre à vos besoins et améliorer votre expérience globale sur la plateforme.



Pour rappel, il y a trois abonnements YouTube Premium disponibles en France. Vous avez l’abonnement étudiant à 7,99€/mois, l’individuel à 12,99€/mois et le famille à 22,99€/mois. Le tout sans engagement !



Source

Télécharger l'app gratuite YouTube