La bêta 6 pour iOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26

Apple accélère le rythme et nous propose déjà la bêta 6 des futures mises à jour majeures que sont iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26, probablement suivie de la bêta 3 publique.



Comme expliqué dans notre tutoriel, les développeurs enregistrés peuvent télécharger ces bêtas via l’application Réglages sur leurs appareils.

Une nouvelle bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour annuelle incluent les nouveautés présentées lors du keynote de la WWDC 25 du 9 juin avec un design uniforme appelé "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, ainsi qu'un certain nombre de correctifs qui vont des patch de sécurité à la suppression de bugs et de crash. Nous mettrons à jour l'article avec les principaux changements, en priorité les nouveautés.



Pour mémoire, voici les points marquants annoncés par Apple pour sa cuvée "26" :

iOS 26 : Interface Liquid Glass translucide, Siri amélioré par Apple Intelligence, filtrage d'appels, hub de jeux, et widgets repositionnés en bas de l'écran verrouillé pour une meilleure ergonomie.

iPadOS 26 : Gestion des fenêtres inspirée de macOS, interface Liquid Glass, application Fichiers optimisée, mode bureau via USB-C, et multitâche amélioré avec exports en arrière-plan.

macOS 26 (Tahoe) : Interface Liquid Glass avec menus transparents, Spotlight boosté par Apple Intelligence, automatisation avancée via Raccourcis, hub de jeux, thèmes personnalisables, et nouvelle icône Macintosh HD.

watchOS 26 : Interface Liquid Glass, coach vocal Workout Buddy, application Notes intégrée, rejet des notifications par geste, et playlists sportives adaptatives.

visionOS 26 : Interface Liquid Glass avec widgets fixes, gestion des appels iPhone, partage collaboratif, compatibilité PS VR2, et Apple Intelligence en français pour des interactions fluides.

tvOS 26 : Interface Liquid Glass translucide, profils configurés automatiquement via iPhone, hub de jeux, support Thread 1.4 pour la domotique, et audio passthrough pour un son optimal.

iOS 26 / iPadOS 26 : les nouveautés de la bêta

Après la bêta 5 toujours plus fluide et agréable, sur iOS 26 pour iPhone et iPadOS 26 pour iPad, les changements de la bêta 6 sont les suivants :

Avec la sixième version bêta d'iOS 26, Apple a ajouté plusieurs nouvelles sonneries qui remplacent la sonnerie classique « Reflection ». En plus de la sonnerie Reflection standard, il existe désormais six variantes : Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected et Surge.

macOS 26 Tahoe : les nouveautés de la bêta

Sur macOS 26 Tahoe pour Mac, les changements de la bêta 6 sont les suivants :

Article en cours...

watchOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur watchOS 26 pour Apple Watch, après l'arrivée d'un sleep score, les changements de la bêta 6 sont les suivants :

En cours de rédaction...

visionOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur visionOS 26 pour le Vision Pro, les changements de la bêta 6 sont les suivants :

En cours de rédaction...

tvOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur tvOS 26 pour Apple TV, les changements de la bêta 6 sont les suivants :

En cours de rédaction...



Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques seront disponibles en juillet, avec un lancement complet pour le public en septembre. On parie sur le 15 septembre pour la version finale.