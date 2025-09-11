iSoft 9.4 : la version Liquid Glass pour iOS 26 et des pubs plus discrètes

Juste avant le lancement officiel d'iOS 26, prévu le 15 septembre, iSoft passe déjà à l'heure du Liquid Glass avec une interface translucide qui sied particulièrement au design de l'application. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi tout prévu pour reconnaître les iPhone 17 pour les commentaires, corrigé plusieurs bugs et améliorer le confort lors de l'affichage des publicités.

iSoft déjà à l'heure du Liquid Glass

iSoft passe à iOS 26 avec la magnifique interface Liquid Glass !



Alors que Xcode 26 permet désormais, en version Release Candidate, de soumettre ses applications depuis mardi soir, nous avons déjà mis à jour l'application du blog avec une ergonomie repensée et une icône redessinée, de quoi la rendre parfaite sur les nouveaux iPhone, mais aussi les modèles actuels.



Si vous avez prévu d'acheter un iPhone 17, un iPhone Air, un iPhone 17 Pro ou Pro Max, vous serez également reconnu en tant que tel dans les commentaires, pour ceux qui activent la signature depuis les réglages.

Des publicités moins intrusives

Au-delà des considérations graphiques, nous en avons profité pour réduire la fréquence des publicités et baisser le volume sonore de celles qui comportent une vidéo. C'était une demande de longue date parmi certains lecteurs récalcitrants à l'idée de passer Premium.

Des correctifs

En outre, nous avons éradiqué plusieurs bugs, dont :

Un souci de rafraîchissement des articles à la une

Un crash au clic sur un lien qui pouvait survenir après une notification

Un souci de boutons de navigation parfois invisibles

Téléchargez iSoft gratuitement

Nous espérons que la nouvelle application vous plaira, elle qui contient évidemment toujours les autres fonctionnalités comme les widgets, les notifications, les favoris, le zoom sur les images, la recherche, les bons plans vérifiés et plus encore.



Foncez faire la mise à jour ou installez-la, elle est très légère et totalement intégrée à iOS 26. N'oubliez qu'iSoft est aussi compatible iPadOS, macOS et visionOS.

