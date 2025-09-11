iSoft 9.4 : la version Liquid Glass pour iOS 26 et des pubs plus discrètes

isoft le blog icone app ipa iphone ipadJuste avant le lancement officiel d'iOS 26, prévu le 15 septembre, iSoft passe déjà à l'heure du Liquid Glass avec une interface translucide qui sied particulièrement au design de l'application. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi tout prévu pour reconnaître les iPhone 17 pour les commentaires, corrigé plusieurs bugs et améliorer le confort lors de l'affichage des publicités.

iSoft déjà à l'heure du Liquid Glass

iSoft passe à iOS 26 avec la magnifique interface Liquid Glass !

Alors que Xcode 26 permet désormais, en version Release Candidate, de soumettre ses applications depuis mardi soir, nous avons déjà mis à jour l'application du blog avec une ergonomie repensée et une icône redessinée, de quoi la rendre parfaite sur les nouveaux iPhone, mais aussi les modèles actuels.

Si vous avez prévu d'acheter un iPhone 17, un iPhone Air, un iPhone 17 Pro ou Pro Max, vous serez également reconnu en tant que tel dans les commentaires, pour ceux qui activent la signature depuis les réglages.

isoft v9 icone liquid glass

Des publicités moins intrusives

Au-delà des considérations graphiques, nous en avons profité pour réduire la fréquence des publicités et baisser le volume sonore de celles qui comportent une vidéo. C'était une demande de longue date parmi certains lecteurs récalcitrants à l'idée de passer Premium.

Des correctifs

En outre, nous avons éradiqué plusieurs bugs, dont :

  • Un souci de rafraîchissement des articles à la une
  • Un crash au clic sur un lien qui pouvait survenir après une notification
  • Un souci de boutons de navigation parfois invisibles

Téléchargez iSoft gratuitement

Nous espérons que la nouvelle application vous plaira, elle qui contient évidemment toujours les autres fonctionnalités comme les widgets, les notifications, les favoris, le zoom sur les images, la recherche, les bons plans vérifiés et plus encore.

Foncez faire la mise à jour ou installez-la, elle est très légère et totalement intégrée à iOS 26. N'oubliez qu'iSoft est aussi compatible iPadOS, macOS et visionOS.

Télécharger l'app gratuite iSoft

isoft le blog capture app ipa iphone ipad
11 réactions

Lucas2107fr - iPhone

@Charmant_Lutin
T’as bien iOS 26 ?

11/09/2025 à 21h15

Charmant_Lutin - iPhone premium

Euh j’ai raté un truc ou quoi ?
Il est où l’effet liquid sur l’iPhone 14 ?
Je ne vois aucunes différences !

11/09/2025 à 20h56

Zeego - iPhone premium

Logiquement, rien ne change pour moi dans cette nouvelle version 😁 ! Mais bravo quand même à toute l'équipe !

11/09/2025 à 20h54

BWe4r - iPhone premium

Je valide à 200% le nouveau look.
Lecteur fidèle depuis vos débuts et je dis bravo pour l’amélioration de votre bébé

11/09/2025 à 20h41

Plim - iPhone

Bravo, beau travail.
C'est très apprécié cette continuité entre l'ios et l'application.

11/09/2025 à 20h10

Gtiturbo - iPhone

Mdr, que des pubs et votre liquid glass de même 😂

11/09/2025 à 19h59

mdr68 - iPhone premium

Stylé franchement

11/09/2025 à 19h48

Tmergen - iPhone premium

Version impeccable et stable sur iPhone

11/09/2025 à 19h21

tm8540 - iPad premium

Merci pour cette bel interface sur iPad et iPhone (je n’ai pas de Apple Vision).

J’ai malheureusement constaté une erreur en mode paysage en haut à droite, au dessus de la barre de recherche, sur la version iPad, qui nécessite une correction.

11/09/2025 à 19h18

Ominatsuyo - iPhone premium

Lourd ! Les animations l’équipe et le design moderne, magnifique ! 🤝 Félicitations depuis le début et l’époque jailbreak, je suis là ahah !

11/09/2025 à 19h00

Lucas2107fr - iPhone

Petite remarque, quand j’ai lu votre article de comparaison de tout les modèles iPhone, le tableau récapitulatif je ne voyais pas la dernière colonne entièrement et impossible de glisser sans me faire changer d’article.
Je suis sur iPhone 16 pro max.
Merci.

11/09/2025 à 18h57

