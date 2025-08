Apple lance une version de Xcode 26 dédiée aux Mac Apple Silicon

Apple a publié Xcode 26 bêta 5 (build 17A5295f) dans le cadre de ses mises à jour "26 bêta 5" pour les développeurs, introduisant un changement majeur : deux options de téléchargement distinctes pour le logiciel de développement, dont une version optimisée exclusivement pour les Macs équipés d’Apple Silicon. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la transition d’Apple vers l’abandon progressif des Macs à base Intel, en phase avec sa vision à long terme pour macOS et les outils de développement.

Xcode est plus optimisé pour les nouveaux Mac

Voici les principales caractéristiques de Xcode 26 en version bêta 5 :

Deux options de build : Les développeurs peuvent désormais choisir entre un build universel (2,61 Go), compatible avec les Macs Apple Silicon et Intel, et un build spécifique à Apple Silicon (2,05 Go), conçu exclusivement pour les Macs avec puce M.

: Les développeurs peuvent désormais choisir entre un build universel (2,61 Go), compatible avec les Macs Apple Silicon et Intel, et un build spécifique à Apple Silicon (2,05 Go), conçu exclusivement pour les Macs avec puce M. Compatibilité : Les deux versions fonctionnent sous macOS Sequoia 15.5 et permettent de créer des applications pour les Macs Apple Silicon et Intel. La différence réside dans l’environnement d’exécution de l’IDE, et non dans les applications compilées.

: Les deux versions fonctionnent sous macOS Sequoia 15.5 et permettent de créer des applications pour les Macs Apple Silicon et Intel. La différence réside dans l’environnement d’exécution de l’IDE, et non dans les applications compilées. Optimisation des performances : Le build Apple Silicon est plus léger et conçu pour des performances accrues sur les puces M, reflétant l’accent mis par Apple sur son architecture de silicium personnalisée.

Pourquoi c’est important

Cette version s’inscrit dans la stratégie d’Apple de phasing out progressif du support des Macs Intel. Comme annoncé lors de la WWDC25, macOS Tahoe sera la dernière version de macOS à prendre en charge les Macs à base Intel. À partir de macOS 27, le support de Rosetta 2 sera réduit, limité à des cas spécifiques tels que les jeux anciens ou non maintenus dépendant de bibliothèques spécifiques à Intel. Et macOS 28 limitera drastiquement Rosetta.



En proposant un build Xcode spécifique à Apple Silicon, Apple optimise ses outils de développement pour l’avenir, en privilégiant les performances et l’efficacité sur les puces M tout en continuant à supporter le développement d’applications multiplateformes.



Consultez toutes les nouveautés de Xcode 26 dans notre article.

Ce que les développeurs doivent savoir

Options de téléchargement : Disponibles sur la page de téléchargements pour développeurs d’Apple, le build universel garantit une compatibilité avec tous les Macs, tandis que le build Apple Silicon offre une expérience plus légère et rapide pour les utilisateurs de Macs avec puce M.

: Disponibles sur la page de téléchargements pour développeurs d’Apple, le build universel garantit une compatibilité avec tous les Macs, tandis que le build Apple Silicon offre une expérience plus légère et rapide pour les utilisateurs de Macs avec puce M. Aucun impact sur le développement d’applications : Les deux builds permettent de créer des applications pour les Macs Apple Silicon et Intel, assurant une continuité pendant la transition.

: Les deux builds permettent de créer des applications pour les Macs Apple Silicon et Intel, assurant une continuité pendant la transition. Implications futures : L’introduction d’un build spécifique à Apple Silicon reflète l’engagement d’Apple à abandonner le support Intel, encourageant les développeurs à optimiser pour le matériel M.

Télécharger l'app gratuite Xcode