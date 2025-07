Apple publie les GUI d'iOS 26 pour Figma et Sketch, ainsi que SF Symbols 7

Discrètement, sans que personne n'en parle, Apple a dévoilé ses nouveaux kits de conception d'interface pour iOS 26 et iPadOS 26, désormais disponibles pour Figma et Sketch. Une bonne nouvelle qui fait suite à la sortie de SF Symbols 7, pour le moment en bêta. Ces ressources permettent aux designers de créer facilement des maquettes et des flux utilisateur précis pour iPhone et iPad, en phase avec le langage de design innovant d’Apple.

Des kits GUI actualisés !

Le kit d'interface pour iOS 26 et iPadOS 26 a été entièrement repensé pour refléter les nouvelles esthétiques des systèmes d'exploitation. Parmi les principales fonctionnalités, on trouve des contrôles et écrans à la sauce Liquid Glass, des tailles de contrôles, des mises en page et des rayons de courbure actualisés, ainsi que des couleurs système et des matériaux mis à jour. Le kit propose un ensemble complet de composants, de modèles de design, de styles de texte, de styles de couleurs et de guides de mise en page, permettant aux designers de créer des interfaces fluides et précises, sans efforts.



Apple souligne l’importance d’installer la dernière version de SF Symbols, la numéro 7, pour garantir la compatibilité avec la bibliothèque. Pour les retours, rapports de bugs ou demandes, les designers sont invités à utiliser l’Assistant de Feedback sous Outils pour développeurs > Ressources de design Apple.



Les kits Figma et Sketch sont disponibles sur le site des développeurs Apple.

SF Symbols 7

En complément, SF Symbols 7, disponible sur Mac, propose une bibliothèque robuste de plus de 6 900 icônes, conçus pour s’intégrer parfaitement avec la police système San Francisco d’Apple. Les images sont disponibles en neuf épaisseurs et trois échelles, avec des fonctionnalités telles que l’alignement automatique avec le texte, des animations Draw, un rendu variable, une amélioration de Magic Replace, des dégradés et des centaines de nouveaux icônes. Ces symboles peuvent être exportés et modifiés avec des outils de graphisme vectoriel, permettant de créer des symboles personnalisés avec des caractéristiques de design cohérentes et des fonctionnalités d’accessibilité.

Cette sortie répond à un besoin des designers (et des développeurs), qui, depuis le 9 juin et la sortie de la bêta d'iOS 26, utilisaient auparavant des solutions de contournement pour reproduire des effets comme Liquid Glass dans Figma et Sketch. Ces outils officiels simplifient les flux de travail et garantissent une fidélité aux standards de design évolutifs d’Apple, les rendant indispensables pour les développeurs et designers.