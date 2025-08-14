Apple peaufine déjà iOS 26.4 dans l'ombre (+ nouveaux emojis)

ios 26 iconAlors qu'iOS 26 n'a même pas encore fait ses débuts officiels, Apple travaille déjà activement sur la version 26.4, prévue pour le printemps 2026. Cette stratégie de développement en parallèle n'a rien de surprenant chez la firme de Cupertino, qui cultive l'art de préparer l'avenir avec une longueur d'avance considérable.

Des logs révélateurs

Les premières traces d'iOS 26.4 ont été détectées dans les journaux de visite de Macrumors, confirmant que les ingénieurs d'Apple testent déjà cette version en interne. Cette découverte intervient à un moment stratégique, alors que l'entreprise cherche à rattraper son retard sur l'intelligence artificielle face à la concurrence de Google et OpenAI.

Cette version 26.4 cristallise beaucoup d'attentes, notamment après les reports successifs des fonctionnalités Siri les plus avancées. Tim Cook a récemment confirmé que l'équipe faisait "de bons progrès" sur une version plus personnalisée de l'assistant vocal, capable de comprendre le contexte personnel des utilisateurs et d'interagir avec les applications de manière plus intelligente.

Emojis et intelligence au programme

Deux fonctionnalités majeures se dessinent pour iOS 26.4. D'abord, l'intégration des nouveaux emoji Unicode 17.0, incluant des créatures comme Bigfoot, une orque, un trombone ou encore un visage déformé très populaire sur Discord. Apple suit traditionnellement cette cadence avec ses versions .4, comme l'ont montré iOS 18.4, 17.4 et 16.4 précédemment.

L'autre nouveauté de taille concernera Siri, qui devrait enfin proposer cette compréhension contextuelle tant promise. L'assistant pourrait alors analyser les informations des applications Mail et Messages pour répondre à des questions comme "Quand arrive l'avion de maman ?".

Apple mise clairement sur cette mise à jour printanière pour reconquérir le terrain perdu dans la course à l'IA, tout en gardant sa stratégie habituelle d'amélioration continue. Mieux vaut tard que jamais.

5 réactions

4benji - iPhone

@Amarok
Siri n’est pas une intelligence mais un assistant donc forcément qu’il vas nous donner le stricte minimum et c’est à nous de faire le reste, et d’un côté c’est pas si mal ça nous permet de chercher par nous même au lieux d’être assisté par toutes ces intelligence artificielle qui ne font que nous rentre bête. J’aime énormément l’intelligence artificielle mais je vois aussi ce que ça cause chez le plus jeunes qui ne savent même pas faire de recherche par eux même.

14/08/2025 à 10h11

Amarok - iPhone premium

@music2105
L’IA apporte-t-elle réellement une plus value ? Pas vraiment. Mais un chatbot plus « intelligent » ne serait en effet pas du luxe…. Qui puisse aller chercher les infos de lui-même sur le web et pas juste nous dire d’y aller car il en est incapable

14/08/2025 à 09h39

Kensei - iPhone premium

@Charmant_Lutin
Salut, je pensais que c'était Rome, mais c'est valable pour toutes les villes 😄

14/08/2025 à 09h34

Charmant_Lutin - iPhone premium

@music2105

La patience est une vertue.
Comme on dit : Paris ne s’est pas fait en 1 jour.
Il faut laisser le temps au temps.

14/08/2025 à 09h31

music2105 - iPhone

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué…..
Depuis le temps qu’on nous l’annonce ….et on nous l’a bien vendu en 2024 !!!!!!c’est à la limite de l’arnaque !!! Je me suis bien fait avoir ………

14/08/2025 à 09h18

