Apple peaufine déjà iOS 26.4 dans l'ombre (+ nouveaux emojis)

Alors qu'iOS 26 n'a même pas encore fait ses débuts officiels, Apple travaille déjà activement sur la version 26.4, prévue pour le printemps 2026. Cette stratégie de développement en parallèle n'a rien de surprenant chez la firme de Cupertino, qui cultive l'art de préparer l'avenir avec une longueur d'avance considérable.

Des logs révélateurs

Les premières traces d'iOS 26.4 ont été détectées dans les journaux de visite de Macrumors, confirmant que les ingénieurs d'Apple testent déjà cette version en interne. Cette découverte intervient à un moment stratégique, alors que l'entreprise cherche à rattraper son retard sur l'intelligence artificielle face à la concurrence de Google et OpenAI.

Cette version 26.4 cristallise beaucoup d'attentes, notamment après les reports successifs des fonctionnalités Siri les plus avancées. Tim Cook a récemment confirmé que l'équipe faisait "de bons progrès" sur une version plus personnalisée de l'assistant vocal, capable de comprendre le contexte personnel des utilisateurs et d'interagir avec les applications de manière plus intelligente.

Emojis et intelligence au programme

Deux fonctionnalités majeures se dessinent pour iOS 26.4. D'abord, l'intégration des nouveaux emoji Unicode 17.0, incluant des créatures comme Bigfoot, une orque, un trombone ou encore un visage déformé très populaire sur Discord. Apple suit traditionnellement cette cadence avec ses versions .4, comme l'ont montré iOS 18.4, 17.4 et 16.4 précédemment.

L'autre nouveauté de taille concernera Siri, qui devrait enfin proposer cette compréhension contextuelle tant promise. L'assistant pourrait alors analyser les informations des applications Mail et Messages pour répondre à des questions comme "Quand arrive l'avion de maman ?".

Apple mise clairement sur cette mise à jour printanière pour reconquérir le terrain perdu dans la course à l'IA, tout en gardant sa stratégie habituelle d'amélioration continue. Mieux vaut tard que jamais.