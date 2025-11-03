Apple va lancer la bêta d’iOS 26.2 cette semaine

Selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, Apple devrait continuer avec le rythme infernal de ses mises à jour iOS : la première bêta développeur pour iOS 26.2 pourrait être publiée dès mardi, immédiatement après la sortie publique d’iOS 26.1.

Une bêta dans la foulée d'iOS 26.1

Gurman prévoit que iOS 26.1 arrivera sur les appareils ce lundi soir, à condition qu’il n’y ait pas de contretemps de dernière minute. Cette mise à jour incrémentale a introduit une option subtile mais utile, un paramètre « teinté » pour l’interface Liquid Glass, qui améliore la lisibilité du texte sans sacrifier complètement cet aspect visuel élégant. Au-delà de cela, il s’agissait d’une version légère, axée davantage sur le polissage que sur des nouveautés spectaculaires.



Le train des bêtas va reprendre avec 26.2 qui ne s’arrêtera pas à iOS ; attendez-vous à des bêtas simultanées pour macOS, watchOS, iPadOS et le reste de l’écosystème Apple.

À quoi s’attendre avec iOS 26.2 ?

L’engouement est modéré pour celle-ci, mais quelques promesses pourraient faire sensation :

Intégration du passeport américain dans Apple Wallet : Apple s’est engagé à le déployer avant la fin de l’année, et iOS 26.2 semble être un candidat idéal pour y parvenir.

: Apple s’est engagé à le déployer avant la fin de l’année, et iOS 26.2 semble être un candidat idéal pour y parvenir. Chiffrement de bout en bout pour les messages RCS : Promis dans des « mises à jour logicielles à venir », ce renforcement de la confidentialité pour les SMS enrichis des opérateurs pourrait enfin arriver, bien qu’aucune date ferme ne le lie exclusivement à 26.2.

C’est la liste connue à date, les surprises étant toujours possibles dans l’univers d’Apple. Sur la base historique, la sortie publique d’iOS 26.2 devrait se faire courant décembre, maintenant l’élan jusqu’au nouvel an. Nous ne manquerons pas de décortiquer toutes les nouveautés, comme chaque année depuis 2008.