Le RCS décolle grâce à son adoption sur iPhone

L'adoption du protocole RCS (Rich Communication Services) connaît une accélération spectaculaire depuis qu'Apple a finalement cédé à la pression l'an dernier et intégré cette technologie à ses iPhone. Selon les dernières données partagées par Google, plus d'un milliard de messages RCS sont désormais échangés chaque jour aux États-Unis, marquant une étape cruciale dans l'évolution des communications mobile.

L'effet iPhone booste l'adoption du RCS

Google a révélé ce chiffre impressionnant lors de sa dernière présentation "Android Show", précisant que cette moyenne est calculée sur les 28 derniers jours. Cette croissance fulgurante s'explique principalement par l'arrivée des utilisateurs d'iPhone dans l'écosystème RCS, après des années de résistance d'Apple.

La situation française suit une tendance similaire. D'après l'AF2M (Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs), 60% du parc de smartphones français est désormais compatible RCS, avec une progression de 35% entre octobre 2024 et février 2025. Cette croissance pourrait atteindre 85% de compatibilité d'ici fin 2025.

Une révolution dans les communications inter-plateformes

Le RCS représente une évolution majeure par rapport au SMS traditionnel, offrant des fonctionnalités proches de celles d'iMessage ou WhatsApp : envoi de photos et vidéos en haute qualité, indicateurs de saisie, accusés de lecture, discussions de groupe plus stables, et partage de localisation. L'un des principaux avantages est la possibilité de communiquer avec ces fonctionnalités avancées entre Android et iOS, comblant enfin le fossé entre les "bulles bleues" et les "bulles vertes".

Bien que le volume total de messages RCS reste inférieur aux 6 milliards de SMS/MMS quotidiens estimés aux États-Unis, la progression est significative. Certains opérateurs américains, comme Google Fi, n'ont d'ailleurs activé le support RCS pour iPhone que très récemment, en mars dernier.

Le succès du RCS confirme l'efficacité de la campagne "Get the Message" lancée par Google en 2022 pour faire pression sur Apple. Avec le chiffrement de bout en bout bientôt disponible sur ce protocole, le RCS s'impose progressivement comme le nouveau standard universel de la messagerie mobile, annonçant peut-être la fin programmée du SMS après plus de 30 ans de bons et loyaux services.



