Le glisser-déposer fonctionne avec la recopie de l'iPhone sur Mac grâce à macOS 15.1 et iOS 18.1

Avec la dernière version bêta de macOS 15.1 et iOS 18.1, Apple a activé le glisser-déposer, une fonctionnalité très attendue de l'iPhone Mirroring, appelée chez nous "Recopie de l'iPhone". Une fois les deux appareils mis à jour, il est enfin possible de faire passer des fichiers d'un iPhone vers un Mac (ou vice versa) d'un simple geste de souris. Le "drag & drop" qui simplifie la vie.

Une fonctionnalité très attendue

Comme expliqué après la présentation lors de la WWDC 24, la recopie de l'iPhone est vraiment une excellente idée. Le "mirroring" permet de contrôler un iPhone via un Mac, avec toutes ses fonctionnalités. Cela va bien plus loin que la recopie AirPlay qui existait depuis des années car on peut tout contrôler, depuis le trackpad et / ou la souris du Mac, même les notifications.

Avec la mise à jour, le "Mirroring" simplifie le déplacement de fichiers d'un appareil à l'autre, car elle fonctionne même lorsque l'iPhone est verrouillé et en charge. Pour utiliser cette fonctionnalité, mettez à jour la cinquième version bêta de macOS 15.1 et d'iOS 18.1, puis lancez l'application "Recopie de l'iPhone". Consultez notre article pour l'activer en France.



À partir de là, vous pouvez passer un fichier, comme une photo, du Mac vers l'app Photos ouverte sur l'iPhone. Pour transférer un PDF ou autre document, il vous suffit d'ouvrir l'app Fichiers, puis de faire glisser le PDF du Finder du Mac vers l'iPhone. Faire glisser un fichier de l'iPhone vers le Mac fonctionne de la même manière : il suffit de le faire glisser à l'endroit voulu.

Date de lancement

La nouvelle fonction iPhone Mirroring est actuellement disponible dans la version bêta pour développeurs, et les testeurs de la version bêta publique devraient pouvoir l'essayer dans le courant de la semaine. iOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 devraient être lancés en version finale en octobre.