iOS 18 rend les pièces d'iPhone volés inutilisables grâce au verrouillage d'activation

Au printemps dernier, Apple a dévoilé des modifications de ses politiques de réparation, rendant plus simple pour les utilisateurs la possibilité de réparer leur iPhone avec des pièces d'occasion certifiées. Toutefois, la société a également annoncé que le verrouillage d'activation s'appliquerait désormais aux pièces d'iPhone. Cette fonctionnalité est maintenant active avec la sortie d'iOS 18. Une fonctionnalité qui va de pair avec l'assistant de réparation vu hier.

Comme l’a relevé BetaProfiles sur X, la version RC d’iOS 18, publiée lundi pour les développeurs et les testeurs publics, ajoute le verrouillage d’activation pour les pièces d’iPhone. Cette dernière associe non seulement votre compte Apple à votre iPhone, mais aussi à des composants tels que la batterie, les caméras et l’écran, en se basant sur leurs numéros de série individuels.

L’objectif d’Apple est de mettre fin au marché des pièces détachées provenant d’iPhones volés. Jusqu’à présent, même si les iPhones volés avaient le verrouillage d’activation après restauration, ils étaient souvent vendus sur le marché gris pour leurs pièces, toujours très rentables. Désormais, lorsque l’iPhone détecte une pièce d’occasion, il demandera le mot de passe du compte Apple du propriétaire d’origine de l’appareil.

Voici comment Apple a décrit ce changement en avril :

Ceux qui ont tenté de remplacer des pièces entre deux iPhones sous iOS 18.0 ont l'appareil exiger le mot de passe du compte Apple d'origine pour valider et déverrouiller le composant en question.

The fact is, you can tap Cancel and continue using the iPhone without entering the previous owner’s Apple Account. However, the replaced part will be labeled as "Unknown Part" in Settings.



