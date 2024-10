Apple défend son processus d'appariement des pièces d'iPhone

1 com

Apple a annoncé hier que les clients et les ateliers de réparation indépendants pourront réparer certains iPhone avec des pièces d'origine d'occasion à partir de la fin de l'année. Parallèlement à cette annonce, John Ternus, responsable de l'ingénierie matérielle chez Apple, s'est entretenu avec TechCrunch pour défendre le système de sérialisation des composants d'iPhone.

Un avertissement à titre informatif, sauf dans certains cas

Le site de réparation iFixit a critiqué le processus d'appariement des pièces d'Apple l'année dernière, et l'État de l'Oregon a récemment adopté une loi qui interdirait à Apple d'utiliser un processus d'appariement des pièces pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2025.

M. Ternus a fait valoir que les iPhone fonctionnent toujours avec la plupart des pièces détachées de tiers auprès de nos confrères :

L'expression "appairage de pièces" est très utilisée à l'extérieur et a une connotation négative.



Je pense que cela a conduit les gens à croire que nous empêchons en quelque sorte les pièces tierces de fonctionner, ce qui n'est pas le cas. Nous avons besoin de savoir quelle pièce se trouve dans l'appareil, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, nous devons authentifier qu'il s'agit d'un véritable appareil biométrique Apple et qu'il n'a pas été falsifié ou autre. ... L'étalonnage est l'autre raison.

La seule exception concerne les pièces tierces liées à Face ID et Touch ID, qui ne fonctionnent pas dans les téléphones Apple pour des raisons de sécurité, selon le responsable :

On pense à Touch ID et Face ID et à la criticité de leur sécurité en raison de la quantité d'informations qui se trouvent sur nos téléphones. Notre vie entière est sur nos téléphones. Nous n'avons aucun moyen de valider les performances d'un système biométrique tiers. C'est un domaine dans lequel nous ne permettons pas l'utilisation de modules tiers pour les fonctions de sécurité clés. Mais pour tous les autres aspects, nous le faisons.

Apple avertit les clients si une pièce de l'iPhone n'est pas authentique. Si un iPhone a été réparé, une section "Pièces et historique de service" apparaît dans l'application Réglages sous Général → À propos, et indique si des pièces Apple non authentiques ont été installées.



Selon M. Ternus, cette transparence autour des réparations est importante :

Nous avons des centaines de millions d'iPhones utilisés qui sont des appareils de seconde ou de troisième main. Ils constituent un excellent moyen pour les utilisateurs de profiter de l'expérience iPhone à un prix moins élevé. Nous pensons qu'il est important pour eux d'avoir la transparence suivante : une réparation a-t-elle été effectuée sur cet appareil ? Quelle pièce a été utilisée ? Ce genre de choses.

Apple indique qu'elle étendra la section "Pièces et historique de service" pour indiquer si une pièce utilisée est une pièce d'origine Apple dans le courant de l'année.

L'iPhone 15 est en promotion sur Amazon.

Qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ? À la rédaction, on est unanime, il s'agit d'une bonne chose pour les clients qui peuvent ainsi vérifier une réparation ou pour ceux qui achètent un iPhone d'occasion et veulent s'assurer que tout est authentique.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.