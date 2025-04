Apple propose des pièces détachées pour l'iPhone 16e à réparer soi-même

Cette semaine, Apple a rendu disponibles les pièces détachées de l’iPhone 16e via sa boutique en ligne de réparation en libre-service, accessible en France, en Europe et aux États-Unis. Les utilisateurs peuvent désormais commander des composants et outils pour réparer l’écran, la batterie, les caméras, le verre arrière, les haut-parleurs et d’autres éléments de l’iPhone 16e. Apple propose également la location d’une trousse à outils pour sept jours, au prix de 55 € en France.

Des prix forts

Un manuel de réparation détaillé pour l’iPhone 16e est disponible sur le site d’Apple, complétant l’offre avec les pièces nécessaires. Comptez tout de même 109 € le kit pour batterie, 199 € pour le verre arrière, 149 € pour l'appareil photo ou encore 269 € pour l'écran. Si vous n'êtes pas bricoleur, autant dire que cela ne vaut pas le coup, vous risquez de faire plus de mal que de bien.

Un programme de plus en plus large

Lancé en 2021, le programme de réparation en libre-service d’Apple vise à fournir aux clients des pièces authentiques, des outils et des guides pour réparer certains appareils. Outre l’iPhone 16e, ce programme inclut d’autres modèles d’iPhone (comme les séries 14, 15 et 16), certains Macs (tels que les MacBook Air et Pro avec puces M1 et M2), les Studio Displays, ainsi que les enceintes Beats Pill. Apple précise que ce service s’adresse aux personnes « expérimentées dans la réparation complexe d’appareils électroniques ».



Par exemple, les utilisateurs peuvent remplacer une batterie usée d’iPhone 16e ou réparer l’écran fissuré d’un MacBook, tout en utilisant des pièces officielles garantissant la compatibilité. Apple avait annoncé en 2024 l’extension du programme au Canada pour 2025, mais à date, nos amis canadiens patientent encore.



Pour plus de détails, le site d’Apple regorge d’informations sur chaque modèle pris en charge.