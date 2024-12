Xbox permet d'acheter les pièces détachées de ses consoles

C'est un petit pas pour la réparabilité de nos chers produits électroniques. En partenariat avec iFixit, Microsoft vient de rendre disponible la plupart des pièces détachées pour ses consoles Xbox. Si certains prix anormalement élevés posent question, la démarche est à saluer.

Un large catalogue de pièces détachées disponibles

iFixit propose désormais un vaste choix de composants authentiques pour les Xbox Series S et Series X. Parmi les pièces disponibles, on trouve :

Des cartes mères complètes (699,95€, soit plus cher que la console)

Des blocs d'alimentation (56,95€)

Des cartes Wi-Fi (24,95€)

Des ventilateurs (29,95€)

Des lecteurs de disque

Des boîtiers

Des boutons et composants plastiques

Des dissipateurs thermiques

Des pieds de console

Différents composants pour les manettes

La liste complète avec les prix est disponible sur le site d'iFixit. Si les tarifs sont globalement très corrects, on regrette le prix des cartes mères qui rendent la réparation non rentable par rapport à l'achat d'une console neuve. La pièce a au moins le mérite d'exister, et on peut imaginer que ce programme prendra tout son sens dans plusieurs années quand les Xbox Series ne seront plus produites par Microsoft.



Elizabeth Chamberlain, directrice du développement durable chez iFixit, explique au site The Verge que l'objectif est de "maintenir les Xbox en état de marche plus longtemps et d'éviter qu'elles ne finissent à la décharge".

Une démarche qui s'inscrit dans un mouvement plus large

Cette initiative n'est pas isolée, puisque Microsoft proposait déjà des pièces détachées pour ses manettes Xbox et ses Surface via iFixit depuis 2023. La plateforme est également partenaire d'autres acteurs majeurs du gaming comme Valve, pour qui elle fournit presque toutes les pièces du Steam Deck. A noter que Playstation ne propose pas de service comparable.



Pour faciliter les réparations, iFixit met à disposition des guides détaillés et propose même des kits d'outils spécialement conçus pour intervenir sur les consoles Xbox. Il est important de noter que certaines réparations peuvent néanmoins nécessiter des connaissances techniques, même avec les guides fournis.



Cette approche s'inscrit dans une tendance plus large du secteur, où l'on voit de plus en plus de fabricants comme Samsung, Motorola ou Google s'engager dans des programmes de réparation similaires. Apple propose également son propre programme, bien que celui-ci soit souvent critiqué pour ses tarifs dissuasifs.