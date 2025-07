PS Plus : les jeux gratuits de juillet dont Diablo 4, KOF XV et Jusant

Comme chaque mois, voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+", cette fois pour juillet 2025. Après notamment NBA 2K25 le mois dernier, Sony propose trois HITs d'un coup, un fait rare qui correspond aux 15 ans de PlayStation Plus : Diablo IV, The King of Fighters XV et Jusant.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Tous les abonnés au "PS+", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en juillet 2025

Voici les trois jeux qui sont offerts depuis le 1 juillet 2025 jusqu'au 4 août à tous les abonnés :

Diablo IV (PS4, PS5)

The King of Fighters XV (PS4, PS5)

Jusant (PS5 uniquement)

Diablo 4 | PS4, PS5

Diablo IV est un RPG d'action offrant une lutte sans fin contre le mal, des compétences innombrables à maîtriser, des donjons cauchemardesques et des butins légendaires. Lancez-vous dans la campagne en solo ou avec des amis (2 joueurs en local ou jusqu'à 4 joueurs en ligne), rencontrez des personnages mémorables dans un monde ouvert sombre et magnifique, et plongez dans une histoire captivante. Explorez un endgame vaste où les joueurs peuvent se réunir dans les villes pour échanger, s'associer pour affronter des boss mondiaux colossaux, débloquer une personnalisation poussée des personnages et des butins, et découvrir une multitude d'activités palpitantes, avec cross-play et cross-progression sur toutes les plateformes disponibles.





On aime son monde sombre et immersif ainsi que son gameplay addictif, bien qu'une certaine répétitivité gâche la fin.

KOF 15 | PS4, PS5

Depuis ses débuts en 1994, la série de jeux de combat KoF propose des personnages emblématiques et un système de combat unique. Préparez-vous pour le match de rêve le plus épique de l'histoire de KoF ! Conservant le format traditionnel de combat en équipe 3 contre 3, KoF XV met en scène 39 personnages (mélange de combattants classiques, de guerriers ressuscités et de nouveaux venus), un nouveau système de combat et un netcode de type rollback pour réduire le lag dans les matchs en ligne. Diverses options de combat vous permettent de jouer à votre façon. Le lancement sur PlayStation Plus inclut également le costume DLC « Classic Leona », qui permet de changer l'apparence de Leona pour son look de KoF ‘96.



Apprécié pour son roster varié et son système de combat dynamique, mais critiqué pour une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux joueurs.

Jusant | PS5

Jusant est un jeu d'escalade et de puzzles d'action, offrant un voyage méditatif vers le sommet d'une mystérieuse tour. Progressez à votre rythme, explorez différents chemins et découvrez les secrets d'une civilisation disparue. Maîtrisez vos outils d'escalade et gérez votre endurance pour naviguer avec succès dans cette tour énigmatique et changeante. En grimpant et en perfectionnant vos compétences, vous devrez déterminer comment utiliser au mieux vos outils pour atteindre votre destination. Explorez des chemins alternatifs pour trouver des indices sur les événements passés de cet univers.



On apprécie son ambiance méditative et son gameplay innovant, malgré une durée de vie trop courte. Mais comme il est gratuit...

C'est quoi le PS + ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PS4 et PS5 (et de la récente PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 paliers du PS + ?



Le PlayStation Plus (nouvelle formule) se divise en trois abonnements : Essential (8,99€/mois), Extra (13,99€/mois) et Premium (16,99€/mois), avec une augmentation des tarifs à venir. Essential conserve les avantages de l’ancien PS Plus : jeu en ligne, sauvegarde cloud, 3 à 4 jeux gratuits mensuels et réductions exclusives sur le PlayStation Store. Extra ajoute un catalogue de plus de 400 jeux PS4 et PS5. Premium inclut en plus des jeux classiques (PS1, PS2, PS3, PSP), le streaming pour certains titres et des démos exclusives de grands jeux.