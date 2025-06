Il fait tourner iOS sur une Nintendo Switch

Alors que des millions de personnes se passionnent pour la Nintendo Switch 2, et plus d'un milliard pour l'iPhone, l'utilisateur PatRyk (@Patrosi73), sur X, a choisi une voie différente, consacrant son temps à une expérience insolite : faire tourner iOS sur la Switch originale. Et il y est parvenu, à un détail près.

Un petit exploit

PatRyk a passé deux jours à "jouer" avec QEMU, un émulateur open-source polyvalent qui simule divers environnements matériels en logiciel, pour créer un environnement virtuel capable d'exécuter une version complète d'iOS sur la puce Nvidia Tegra X1 de la Switch. Le résultat ? Un système iOS entièrement émulé, fonctionnant laborieusement sur la console portable de Nintendo.

L'iPhone "le plus lent du monde"

Ne nous emballons pas : cette configuration est loin d’être pratique. PatRyk a admis qu’elle est lente et à peine fonctionnelle : « J’ai perdu la tête (et 2 jours de ma vie là-dessus) », a-t-il plaisanté sur X. « Voici : l’iPhone le plus lent du monde. »

Cela dit, le simple fait qu’iOS démarre est une prouesse, étant donné le contrôle strict d’Apple sur son écosystème, qui limite généralement iOS à ses propres appareils ou à des simulateurs sur Mac.

Alors, pourquoi s’embêter ? Pour le pur plaisir, apparemment. Pour PatRyk, il s’agissait moins d’utilité que du frisson du défi.



Si l'appareil n'est pas réellement utilisable, il s'agit d'une preuve de concept originale plutôt impressionnante.



Le projet s’appuie sur les travaux d’émulation d’Apple Silicon de QEMU, qui visent à virtualiser les systèmes d’exploitation Apple basés sur ARM. Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur sa page GitHub.