Sony confirme que la PS6 est en développement

Alors que la PS5 continue de briller, écrasant notamment la Xbox Series X de Microsoft, Sony commence à parler de sa prochaine console, la PS6. Aucun lancement officiel n’a été annoncé, mais la firme japonaise travaille déjà sur ce projet, comme l’a laissé entendre Hideaki Nishino, président de PlayStation, lors d’une récente réunion.

Bien que la PS5, sortie le 12 novembre 2020, approche de son cinquième anniversaire, son cycle de vie, qui dure généralement sept à huit ans (comme entre la PS4 et la PS5), est loin d’être terminé. La PS6 n’arrivera donc pas de sitôt.

Un projet en cours, mais encore mystérieux

Hideaki Nishino a confirmé que la PS6 est en développement, sans toutefois dévoiler de date de sortie ni de détails précis.

L’avenir de notre plateforme est une priorité, et nous explorons des moyens d’enrichir l’expérience des joueurs avec nos contenus et services.

Malgré les rumeurs autour d’une possible PS5 portable, rien de tel n’a été mentionné. Le Cloud Gaming a été évoqué, mais Sony ne semble pas vouloir en faire le cœur de la PS6, chose qui est une très bonne idée pour attirer un maximum de joueurs. En effet, la firme reconnaît que cette technologie dépend trop de la stabilité des connexions internet, un facteur hors de son contrôle.

Une console traditionnelle en vue

Sony semble privilégier une console de salon, à l’image de la PS5, avec le Cloud Gaming comme une option complémentaire plutôt qu’un pilier central. Cette approche garantit que les joueurs pourront profiter de leurs jeux, même en cas de coupure Internet.



Reste à savoir comment Sony va-t-il démarquer la remplaçante de la PS5, soit par la puissance, soit par l'expérience comme la DualSense avait su le faire. Les deux sont possibles, d'autant que Nintendo a lancé une Switch 2 sans réelle innovation, mais bien plus performante.



Pour l’instant, la PS6 reste entourée de mystère, et aucune annonce officielle n’est à attendre dans l’immédiat. Une sortie pourrait être envisagée vers fin 2027, voire en 2028, laissant à la PS5 encore quelques belles années pour dominer le marché, avec comme point d'orgue un certain GTA 6 prévu pour mai 2026 !



