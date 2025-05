Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, repoussé au 26 mai 2026

Alors que Rockstar avait confirmé en 2024 la sortie de GTA 6 pour l'automne 2025, finalement, Grand Theft Auto VI ne verra pas le jour avant le 26 mai 2026. La cause ? L'équipe a besoin de temps supplémentaire « pour offrir le niveau de qualité que vous attendez et méritez ».

Un nouveau retard pour GTA 6

L'équipe de développement a exprimé ses regrets pour ce retard sur le site de Rockstar Games, déclarant :

Nous sommes vraiment désolés que ce soit plus tard que ce que vous attendiez. L'intérêt et l'enthousiasme autour d'un nouveau Grand Theft Auto ont été véritablement touchants pour toute notre équipe. Nous voulons vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à finaliser le jeu.



Avec chaque jeu que nous avons sorti, l'objectif a toujours été d'essayer de dépasser vos attentes, et Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de ce temps supplémentaire pour offrir le niveau de qualité que vous attendez et méritez.

Depuis la première bande-annonce en décembre 2023, les informations sur GTA VI ont été rares, bien qu'il soit confirmé que le jeu se déroulera à Vice City, avec Lucia, la première protagoniste féminine de la série, dans une histoire inspirée de Bonnie et Clyde. En tant que titre le plus attendu de la décennie, la moindre information est scrutée. La prochaine occasion sera celle des résultats financiers de Take-Two (la maison-mère) le 15 mai, la société ayant vu son action chuter de 8 % en pré-marché sur le NASDAQ après l'annonce.



Pendant ce temps, Grand Theft Auto V continue de dominer, occupant la première place des jeux les plus regardés sur Twitch en 2024, 11 ans après sa sortie. On espère d'ailleurs toujours un portage Mac et iOS de GTA 5...