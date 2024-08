Take-Two confirme la sortie de GTA VI pour l'automne 2025

L'une des séries de jeux les plus emblématiques de l'histoire est bientôt de retour. Grand Theft Auto 6 est apparemment en bonne voie pour un lancement à l'automne de l'année prochaine - ce qui est enfin un peu plus précis que la précédente fenêtre de sortie de « 2025 ». Au maximum, il reste donc dix-huit mois à patienter pour y jouer sur PS5 et Xbox Series X, et probablement sur les futures PS5 Pro et Xbox Series 2.

Rendez-vous fin 2025 pour GTA 6

Malheureusement, il n'y a pas de nouvelle bande-annonce à se mettre sous la dent. L'éditeur de GTA, Take-Two, n'a d'ailleurs pas daigné donné le moindre détail supplémentaire. Tout ce que l'on sait depuis l'annonce officielle l'an dernier n'a pas changé.



GTA VI se déroulera à Leonida (l'équivalent de la Floride pour Rockstar) et se concentrera principalement sur Vice City (Miami). Par rapport à GTA Vice City, notamment disponible sur iPhone avec la trilogie GTA, il sera bien plus contemporain. On peut s'attendre à des clins d'oeil à notre époque avec des mises en scène sur les réseaux sociaux, des influenceurs, des voitures autonomes, des émeutes et plus encore. Sans oublier la base, à savoir des contrats, des explosions, des vols de voitures, j'en passe et des meilleurs.

Rappelons que, pour la première fois, nous aurons droit à un personnage féminin jouable. Lucia, une braqueuse sud-américaine, accompagnera Jason, sans que l'on sache encore quoique ce soit sur le gameplay.

Une seule chose est sûre, le jeu sera magnifique, avec un niveau de détails ahurissant, des animations criantes de vérité et pléthore de lieux et d'habitants. On comprend pourquoi il aura fallu plus de dix ans aux développeurs... Cela parait fou, mais Grand Theft Auto V fête cette année ses onze ans !



On croise les doigts pour une sortie sur Mac et, éventuellement, sur iPhone et iPad. Avec les dernières puces, Apple est capable de faire tourner des jeux AAA comme Assassin's Creed Mirage et autre Death Stranding. L'espoir fait vivre !

Pour mémoire, la date de sortie des différents Grand Theft Auto :