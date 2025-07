GTA 6 en 60 FPS uniquement sur PS5 Pro ?

Une rumeur affirme que GTA 6 tournera à 60 FPS qu'avec la PS5 Pro. Une information qui relance un débat très actuel, a-t-on vraiment besoin de plus d’images par seconde pour profiter d’un grand jeu ?

La rumeur qui fait débat

Une nouvelle rumeur agite la communauté gaming : Grand Theft Auto VI tournerait uniquement sur PS5 Pro en 60 FPS. Selon le leaker bien connu Detective Seeds, Sony et Rockstar collaboreraient étroitement pour optimiser le jeu afin qu’il profite pleinement de la puissance supplémentaire de la Pro. Mais au-delà du simple chiffre, cette rumeur relance surtout un débat très contemporain dans le monde vidéoludique : les FPS (images par seconde), ça change quoi vraiment ?

Aujourd’hui, beaucoup de joueurs – en particulier les plus jeunes ou les adeptes de PC haut de gamme – considèrent les 60 FPS comme un standard minimum, voire un impératif pour apprécier un jeu à sa juste valeur. La fluidité offerte par un affichage à 60 images par seconde est effectivement plus agréable pour l’œil, en particulier dans les jeux rapides ou compétitifs. Mais dans le cas d’un titre comme GTA 6, axé sur l’immersion et la narration, le débat est plus nuancé.

COMING 2026 du coup

Sur PS5 classique, GTA 6 devrait tourner en 30 FPS en 4K, comme l’ont fait d’autres grand jeux auparavant. Et il ne faut pas se méprendre : à 30 FPS, le jeu sera sans doute visuellement sublime et d’une fluidité tout à fait remarquable, grâce à des animations ultra détaillées, une direction artistique léchée et les optimisations apportées à cette génération de consoles. Nous sommes loin du 30 FPS “saccadé” des anciennes machines. Aujourd’hui, cette fréquence peut parfaitement suffire à offrir une expérience cinématographique et immersive.

L’idée que les 60 FPS soient réservés à la PS5 Pro pourrait malgré tout frustrer certains joueurs. Si la rumeur est vraie, elle pourrait être perçue comme un verrou technologique volontaire, pensé pour pousser à l’achat d’une nouvelle machine à 900 €. Un choix marketing logique pour Sony, mais potentiellement critiquable du point de vue du consommateur.

En fin de compte, la vraie question est de savoir si 60 FPS sont réellement indispensables pour profiter pleinement de GTA 6. Pour beaucoup, la réponse est non. Tant que le jeu est bien optimisé, stable, et qu’il offre un monde crédible et vivant, les 30 FPS sur PS5 “normale” offriront une aventure grandiose. Ce débat, très moderne, entre performances techniques et plaisir de jeu, reste sans fin. Mais dans le cas de GTA, le spectacle semble assuré, peu importe le compteur d’images par seconde.



Il faut toutefois prendre cette rumeur avec de grosses pincettes. Rien n’a été confirmé officiellement par Sony ou Rockstar, et il est encore trop tôt pour connaître les véritables performances du jeu sur chaque console. Les studios ajustent souvent leurs choix techniques jusqu’aux dernières phases de développement. En attendant des informations officielles, rappelons que GTA 6 est attendu pour mai 2026, et que bien des choses peuvent encore évoluer d’ici là.