PS Plus : les jeux gratuits de juin dont NBA 2K25, Destiny 2 et Alone in the Dark

Avec un peu de retard, voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de juin 2025. Après notamment Balatro le mois dernier, Sony propose de dunker, de vivre l'horreur dans le noir, de réaliser des combos ou encore de vivre une aventure SF dans NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk et Destiny 2: The Final Shape.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Tous les abonnés au "PS+", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en juin 2025

Voici les trois jeux qui sont offerts depuis le 3 juin juin 2025 jusqu'au 30 juin à tous les abonnés :

NBA 2K25

Alone in the Dark

Bomb Rush Cyberfunk

Destiny 2: The Final Shape

NBA 2K25 | PS4, PS5

Dominez le terrain et forgez votre légende dans NBA 2K25. Grâce à la technologie ProPLAY, profitez d’un réalisme et d’un contrôle inégalés pour personnaliser votre style de jeu. Tracez votre voie dans Ma CARRIÈRE, MyTEAM, MyNBA ou The W, et explorez une version réinventée de la Ville, pleine d’opportunités à chaque coin de rue. Personnalisez votre expérience et imposez votre style pour écrire l’histoire. Le roi des parquets est toujours incontestable et incontesté !

Alone in the Dark | PS5

Alone in the Dark revisite le survival-horror culte de 1992 avec une ambiance oppressante. Dans l’Amérique des années 20, incarnez Emily Hartwood ou Edward Carnby, et plongez dans le mystérieux manoir de Derceto, un asile psychiatrique du Sud gothique abritant un terrible secret. Explorez, résolvez des énigmes, affrontez des créatures cauchemardesques et survivez pour percer les mystères de ce lieu maudit. Un bon portage du jeu initialement sorti sur DOS, mais qu'on aurait aimé plus travaillé.

Bomb Rush Cyberfunk | PS4, PS5

Dans Bomb Rush Cyberfunk, exprimez-vous à New Amsterdam en dansant, taguant des graffitis et enchaînant des combos. Incarnez Red, un graffeur à la tête cybernétique, qui, avec le Bomb Rush Crew (Tryce et Bel), cherche à conquérir la ville et à découvrir ses origines. Affrontez la police, collectionnez les beats et dévoilez les liens entre le graffiti et l’histoire de Red dans ce jeu d’action-aventure rythmé. Un excellent jeu de plateforme à découvrir !

Destiny 2 : The Final Shape | PS4, PS5

Dans Destiny 2 : The Final Shape, affrontez le Témoin et sa vision cauchemardesque de la réalité. Plongez au cœur du Voyageur, ralliez l’Avant-garde et mettez fin au conflit entre Lumière et Ténèbres. Cette extension propose une nouvelle campagne, une doctrine prismatique, trois Supers inédits, une nouvelle destination, ainsi que de nouvelles armes et armures pour une aventure épique. C'est, de loin, la meilleure aventure de la saga du FPS de Bungie.

C'est quoi le PS + ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PS4 et PS5 (et de la récente PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 paliers du PS + ?



Le PlayStation Plus (nouvelle formule) se divise en trois abonnements : Essential (8,99€/mois), Extra (13,99€/mois) et Premium (16,99€/mois), avec une augmentation des tarifs à venir. Essential conserve les avantages de l’ancien PS Plus : jeu en ligne, sauvegarde cloud, 3 à 4 jeux gratuits mensuels et réductions exclusives sur le PlayStation Store. Extra ajoute un catalogue de plus de 400 jeux PS4 et PS5. Premium inclut en plus des jeux classiques (PS1, PS2, PS3, PSP), le streaming pour certains titres et des démos exclusives de grands jeux.