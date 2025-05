PS Plus : les jeux gratuits de mai dont Balatro et Ark: Survival Ascended

Avec un peu de retard, voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de mai 2025. Après notamment Robocop le mois dernier, Sony propose d'apprivoiser des dinosaures pour survivre sur une île paradisiaque, de composer votre deck dans un jeu de poker unique et de découvrir un futur lointain au style rétro mêlant tirs et action grâce à Ark: Survival Ascended, Balatro et Warhammer 40,000: Boltgun.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Tous les abonnés au "PS+", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en mai 2025

Voici les trois jeux qui sont offerts depuis le 6 mai 2025 jusqu'au 2 juin à tous les abonnés :

Ark: Survival Ascended

Balatro

Warhammer 40,000: Boltgun

Ark: Survival Ascended

Dans Ark: Survival Ascended, un jeu apprécié sur mobile, rejoignez une aventure épique où vous formerez une tribu, dompterez et élèverez des dinosaures et créatures primitives, explorerez, fabriquerez et dominerez la chaîne alimentaire. Propulsé par Unreal Engine 5, ce jeu de survie offre des graphismes de grande qualité, une physique avancée et de nombreuses améliorations. Accédez à tous les mondes d’Ark (Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Part 1 et 2, etc.). Jouez en multijoueur en ligne (jusqu’à 70 joueurs), en session privée (8 joueurs) ou en écran partagé local (2 joueurs).

Balatro

Balatro, que l'on connait bien sur mobile depuis sa sortie à l'été 2024, est un roguelike de construction de deck inspiré du poker, où stratégie et synergies puissantes mènent à la victoire. Créez des combinaisons de poker audacieuses, utilisez des jokers uniques pour renverser la partie et enchaînez des combos dévastateurs. Construisez des decks variés, accumulez des jetons pour battre les mises et débloquez des bonus et decks secrets. Tous les atouts seront nécessaires pour triompher de l’ante finale et remporter la partie. Notre coup de coeur du mois sur PS5.

Warhammer 40,000: Boltgun

Enfin, empoignez votre Bolter et plongez dans un shooter explosif mêlant l’univers de Warhammer 40,000 à un gameplay frénétique et une esthétique rétro des années 90. Incarnez un Space Marine affrontant Démons et Space Marines du Chaos à travers la galaxie. Déchaînez l’arsenal dévastateur des Space Marines, faites voler pixels et sang dans des niveaux immenses. Courez, sautez et détruisez les hérétiques dans une orgie de violence et d’action.

C'est quoi le PS + ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PS4 et PS5 (et de la récente PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 paliers du PS + ?



Le PlayStation Plus (nouvelle formule) se divise en trois abonnements : Essential (8,99€/mois), Extra (13,99€/mois) et Premium (16,99€/mois), avec une augmentation des tarifs à venir. Essential conserve les avantages de l’ancien PS Plus : jeu en ligne, sauvegarde cloud, 3 à 4 jeux gratuits mensuels et réductions exclusives sur le PlayStation Store. Extra ajoute un catalogue de plus de 400 jeux PS4 et PS5. Premium inclut en plus des jeux classiques (PS1, PS2, PS3, PSP), le streaming pour certains titres et des démos exclusives de grands jeux.