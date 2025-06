GameShare sur Nintendo Switch 2 : comment ça marche ?

Nintendo innove une fois de plus avec la Switch 2 en introduisant GameShare, une nouvelle fonctionnalité qui permet de partager temporairement un jeu multijoueur avec d’autres joueurs, même s’ils ne le possèdent pas. Dès le 5 juin 2025, cette option promet de rendre les parties locales plus accessibles et conviviales.

GameShare : jouer à plusieurs avec une seule copie

Nintendo a récemment dévoilé une vidéo sur l’application Nintendo Today, mettant en avant la fonctionnalité GameShare de la Nintendo Switch 2, prévue pour le 5 juin 2025. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de partager temporairement des jeux multijoueurs avec d’autres joueurs, même s’ils ne possèdent pas le jeu.

GameShare permet aux propriétaires de la Nintendo Switch 2 de partager des jeux compatibles avec d’autres consoles Switch 2 ou même avec la Switch originale. Ainsi, plusieurs joueurs peuvent participer à une session multijoueur locale sans que chacun ait besoin d’acheter le jeu. Cette fonctionnalité rappelle le “Jeu en local” de la Nintendo DS, offrant une expérience de jeu collective simplifiée.

Contrairement à une simple diffusion en streaming, GameShare accorde un accès temporaire au jeu, comme si le joueur invité l’avait acheté numériquement. Cela garantit une performance fluide et une expérience bien plus immersive.

Comment utiliser GameShare ?

Pour initier une session GameShare, le propriétaire du jeu sélectionne l’option correspondante dans le menu du jeu compatible. Les autres joueurs peuvent alors se connecter via l’icône GameShare depuis le menu principal de leur console. Une fois connectés, la session multijoueur peut commencer, sans nécessiter de connexion Internet.

Nintendo a démontré cette fonctionnalité avec le jeu 51 Worldwide Games, qui recevra une mise à jour gratuite pour la Switch 2 le jour du lancement. D’autres titres, tels que Captain Toad: Treasure Tracker et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, devraient également être compatibles avec GameShare.

Liste des jeux compatibles GameShare

Voici quelques jeux confirmés pour être compatibles avec GameShare :

Super Mario Odyssey

Split Fiction

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Captain Toad: Treasure Tracker

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Cette liste est susceptible d’évoluer avec le temps, à mesure que de nouveaux jeux intègrent cette fonctionnalité.

